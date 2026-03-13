Στην Αγιά η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Λάρισας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Λάρισας (ΕΦΕΕΛ) πραγματοποίησε την Τρίτη 11 Μαρτίου 2026 συνάντηση με λογιστές – φοροτεχνικούς στην Αγιά Λάρισας, στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας και άμεσης επικοινωνίας με τους επαγγελματίες του κλάδου σε όλο τον νομό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ουσιαστική συζήτηση για τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, τις νέες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και τις συνεχείς αλλαγές στο φορολογικό και ψηφιακό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στους έντονους προβληματισμούς των συναδέλφων, οι οποίοι καθημερινά καλούνται να διαχειριστούν ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο, αυξημένες υποχρεώσεις και τις προκλήσεις που δημιουργεί ο έντονος ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας.

Oπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου “οι δυσκολίες αυτές επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή επαγγελματική δραστηριότητα των λογιστών – φοροτεχνικών, καθιστώντας ακόμη πιο αναγκαία την ενημέρωση, τη συνεργασία και τη συλλογική εκπροσώπηση του κλάδου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, δίνοντας την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και προτάσεων.

Η δράση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη πρωτοβουλία της ΕΦΕΕΛ για ενίσχυση της επικοινωνίας με τους συναδέλφους σε όλο τον νομό, όπως είχε προηγηθεί αντίστοιχη συνάντηση στην Ελασσόνα, ενώ έχει ήδη πραγματοποιηθεί και συνάντηση με συναδέλφους στον Τύρναβο.

Παράλληλα, η ΕΦΕΕΛ διατηρεί και στηρίζει τη συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με όλους τους κλάδους της τοπικής κοινωνίας του Νομού Λάρισας, αναγνωρίζοντας ότι ο ρόλος του λογιστή – φοροτεχνικού είναι κομβικός για τη λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Στο ίδιο πλαίσιο, η Ένωση διατηρεί και στηρίζει σχέσεις συνεργασίας και συντονισμού με άλλες ενώσεις λογιστών – φοροτεχνικών σε όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας τη συλλογική φωνή και την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας στον κλάδο.

Η ΕΦΕΕΛ συνεχίζει δυναμικά την παρουσία της δίπλα στους συναδέλφους, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι βρίσκεται όπου υπάρχει ανάγκη για στήριξη, ενημέρωση και συνεργασία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΦΕΕΛ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στους συναδέλφους Θεόδωρο Μαλαχτάρη και Αγαμέμνων Μαγαλιούλη για την πολύτιμη συμβολή τους και την άρτια οργάνωση της συνάντησης.

Συνεχίζουμε δυνατά, όλοι μαζί, συλλογικά — γιατί η δύναμη του κλάδου μας είναι η ενότητα.”