Στην Αγιά τη Μεγάλη Παρασκευή ο Κόκκαλης – Στο επίκεντρο τα προβλήματα της γεωργίας και η ακρίβεια

Την Αγιά επισκέφθηκε σήμερα Μεγάλη Παρασκευή ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, πραγματοποιώντας σειρά επαφών με κατοίκους και παραγωγούς της περιοχής, καταγράφοντας από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην τοπική αγορά, είχε συνομιλίες με πολίτες και επαγγελματίες, οι οποίοι ανέδειξαν τη συνεχιζόμενη πίεση που υφίστανται τα νοικοκυριά εξαιτίας της ακρίβειας. Όπως σημείωσαν, η αύξηση στο κόστος βασικών αγαθών, σε συνδυασμό με τις ανατιμήσεις στην ενέργεια και τα καύσιμα, έχει περιορίσει σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα, δυσχεραίνοντας την κάλυψη ακόμη και βασικών αναγκών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος της περιοχής, με τους παραγωγούς να εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές ενισχύσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις των καιρικών συνθηκών στις καλλιέργειες, καθώς και στην έλλειψη ουσιαστικής στήριξης για την προσαρμογή στις νέες συνθήκες.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κόκκαλης υπογράμμισε: «Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η Αγιά είναι αποκαλυπτική των δυσκολιών που βιώνει ο αγροτικός κόσμος. Οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ασφυκτικό περιβάλλον, όπου το κόστος καλλιέργειας αυξάνεται διαρκώς, χωρίς αντίστοιχη στήριξη ή διασφάλιση αξιοπρεπούς εισοδήματος. Την ίδια στιγμή, η ακρίβεια επιβαρύνει συνολικά την κοινωνία, εντείνοντας την ανασφάλεια των πολιτών. Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη στήριξη της γεωργίας, με άμεσα μέτρα που θα μειώνουν το κόστος παραγωγής, θα εξασφαλίζουν δίκαιες τιμές και θα δίνουν προοπτική στους ανθρώπους της υπαίθρου».