Στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου ο Δήμαρχος Λαρισαίων

Θερμή συνάντηση με την ΑΘΜ τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας, πάσης Γης Αιγύπτου και πάσης Αφρικής, κ.κ. Θεόδωρο Β’ είχε ο Δήμαρχος Λαρισαίων και Πρόεδρος της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ, κ. Θανάσης Μαμάκος, που βρίσκεται στην Αίγυπτο, στο πλαίσιο αποστολής κλιμακίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

Ο κ. Μαμάκος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Μακαριώτατο και να ανταλλάξουν ευχές, αλλά και απόψεις για την ενίσχυση των συνεργειών και δεσμών τόσο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, όσο και της Λάρισας με την κοινότητα της Αλεξάνδρειας.

«Οι γέφυρες φιλίας και ενίσχυσης δεσμών που δημιουργεί ο Ελληνισμός και ο ελληνικός Πολιτισμός πραγματώνονται μέσα και από ετούτη την εξαιρετική πρωτοβουλία και σύμπραξη διεθνούς εμβέλειας φορέων, όπως είναι η ΚΕΔΕ, μια σύμπραξη που φέρνει πιο κοντά τους λαούς και τις κοινότητές μας. Θερμές ευχαριστίες προς την ΑΘΜ τον Μακαριώτατο Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας, κ.κ. Θεόδωρο Β’ για την υποδοχή και τη ζεστή συνάντησή μας, καθώς και τις ευχές του, για μια δημιουργική θητεία και πορεία στην Αυτοδιοίκηση».

Να σημειωθεί ότι ο κ. Μαμάκος βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου με αφορμή την έκθεση της περίφημης συλλογής «Μέγας Αλέξανδρος», του διεθνούς εικαστικού Ευθύμη Βαρλάμη, στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας (Bibliotheca Alexandrina), μια εξαιρετικά σημαντική πολιτιστική δράση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον περασμένο Δεκέμβριο και υλοποιείται με τη συμβολή διεθνών και ελληνικών φορέων, μεταξύ των οποίων και η ΚΕΔΕ.

Η έκθεση στην Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο, των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών και Εσωτερικών, όπως επίσης του ΑΠΘ και της ΕΝΠΕ. Είναι συνδιοργάνωση της Bibliotheca Alexandrina, του Πειραματικού Εργαστηρίου Βεργίνας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας του Αλεξανδρινού Πολιτισμού στην Αλεξάνδρεια και του Μουσείου Τέχνης της Αυστρίας.