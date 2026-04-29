Στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας ο Δήμαρχος Κιλελέρ για τις κλοπές μετασχηματιστών υψηλής τάσης

Τον Αστυνομικό Διευθυντή Λάρισας Λ.Παντικίδη επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θ. Νασιακόπουλος συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους του Δήμου Σ. Νταφόπουλο, Ε. Παπαγιαννούλη και Τ. Τσινούλη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ο Δήμαρχος, εκτός των άλλων, εξέφρασε την ανησυχία του για το αυξανόμενο φαινόμενο της κλοπής μετασχηματιστών υψηλής τάσης στις αγροτικές περιοχές, κυρίως της ΔΕ Πλατυκάμπου αλλά και στο σύνολο του αγροκτήματος του Δήμου Κιλελέρ.

Το φαινόμενο της κλοπής, τόνισε, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις καλλιέργειες, στην άρδευση και στην καθημερινή δραστηριότητα των αγροτών. Τα προβλήματα αυτά αναμένονται να ενταθούν τις προσεχείς ημέρες που θα ξεκινήσει η αρδευτική περίοδος στις περιοχές μας.

«Να σημειωθεί ότι αυτές κλοπές δεν συνιστούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά καταδεικνύουν μια συνεχή αυξανόμενη εγκληματική δραστηριότητα η οποία διακόπτει την ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων και των αγροτικών εγκαταστάσεων, προκαλεί μεγάλες οικονομικές απώλειες στους παραγωγούς λόγω της αδυναμίας άρδευσης των καλλιεργειών, δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια καθώς οι κατεστραμμένες εγκαταστάσεις μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα και επιπρόσθετα επιβαρύνει το Δημόσιο με το κόστος αντικατάστασης των μετασχηματιστών και αποκατάστασης των ζημιών».

Για τους παραπάνω λόγους, κατέληξε ο Θανάσης Νασιακόπουλος, αιτούμαστε την ενίσχυση της αστυνόμευσης για την καλύτερη φύλαξη των αγροτικών περιοχών και την νομοθετική αυστηροποίηση για την πώληση και διακίνηση χαλκού και άλλων υλικών από μετασχηματιστές.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρισας διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο ότι θα ενταθούν οι περιπολίες στη συγκεκριμένη περιοχή με στόχο την πάταξη του φαινομένου της κλοπής των μετασχηματιστών υψηλής τάσης.

Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης το ενδεχόμενο μετακίνησης του Αστυνομικού Τμήματος Κιλελέρ από τους Αγίους Αναργύρους, όπου στεγάζεται σήμερα, σε κτήριο του Πλατυκάμπου.

Στη συνάντηση που ολοκληρώθηκε σε πολύ καλό κλίμα ήταν παρόντες ο Αστυνομικός Διευθυντής Γ. Βασιλείου Α’ Υποδιευθυντής Δ.Α. Λάρισας, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Χ. Καλούσιος Διευθυντής ΥΔΕΕ Λάρισας και ο Αστυνομικός Υποδιευθυντή,ςΑθ. Μπαντής Διοικητής του Αστυνομικού τμήματος Κιλελέρ.