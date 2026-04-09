Στην Ελασσόνα ο Βασίλης Κόκκαλης: Ακρίβεια και κτηνοτροφία στο επίκεντρο των συζητήσεων

Την Ελασσόνα επισκέφθηκε τη Μεγάλη Τετάρτη ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, πραγματοποιώντας επαφές με κατοίκους της περιοχής και ακούγοντας από κοντά τα ζητήματα που τους απασχολούν στην καθημερινότητά τους.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην τοπική αγορά, συνομίλησε με πολίτες και επαγγελματίες, οι οποίοι περιέγραψαν την έντονη πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας. Όπως ανέφεραν, οι αυξήσεις στις τιμές των βασικών αγαθών έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα, εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με τη ραγδαία άνοδο του κόστους των καυσίμων εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Το αποτέλεσμα είναι η περαιτέρω συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος και η αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην κατάσταση που επικρατεί στον κτηνοτροφικό τομέα της περιοχής, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας. Οι παραγωγοί εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία έχει οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες ζωικού κεφαλαίου, επιβαρύνοντας περαιτέρω ένα ήδη πιεσμένο επαγγελματικό περιβάλλον. Δυσαρέσκεια εκφράστηκε και για τις νέες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες έρχονται σε ευθεία αναντιστοιχία με τα όσα δραματικά βιώνει ο μικρομεσαίος αγρότης και κτηνοτρόφος που ακόμη περιμένει βασικές πληρωμές

Ο Λαρισαίος πρώην υφυπουργός επισκέφθηκε και το Δημοτικό Κατάστημα της πόλης όπου αντάλλαξε ευχές με εργαζόμενους, ενώ συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο κ. Νίκο Γάτσα.

Σε δήλωσή του, ο Βασίλης Κόκκαλης υπογράμμισε: «Η εικόνα που συναντά κανείς στην Ελασσόνα αποτυπώνει με σαφήνεια το αδιέξοδο στο οποίο έχουν οδηγηθεί οι πολίτες. Η ακρίβεια είναι η καθημερινή αγωνία του κόσμου να ανταποκριθεί στα στοιχειώδη. Την ίδια στιγμή, η κτηνοτροφία, ένας από τους πιο ζωντανούς και παραγωγικούς κλάδους της περιοχής, δοκιμάζεται σκληρά χωρίς την απαραίτητη στήριξη. Απαιτούνται άμεσα μέτρα για την ανακούφιση των νοικοκυριών και την ουσιαστική ενίσχυση των παραγωγών, πριν οι συνέπειες γίνουν μη αναστρέψιμες».