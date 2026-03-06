Στην Κτηματική Υπηρεσία Λάρισας για τις καταστροφές στο παραλιακό μέτωπο του Δ. Τεμπών 

Συνάντηση με την προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας κα Αθανασιάδου πραγματοποίησαν ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Καστρί Λουτρό και ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Μεσαγγάλων, παρουσία του Δημάρχου Τεμπών, με θέμα τις εκτεταμένες καταστροφές που έχουν σημειωθεί στο παραλιακό μέτωπο της περιοχής.

Οι ζημιές έγιναν εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων, θαλασσοταραχών και ισχυρών μπουρινιών που εκδηλώθηκαν το Δεκέμβριο του 2025 και τους πρώτους μήνες του 2026. Τα φαινόμενα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική διάβρωση της ακτογραμμής και την απώλεια τμήματος της γραμμής αιγιαλού και παραλίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των συλλόγων ζήτησαν να προχωρήσουν οι απαραίτητες ενέργειες και παρεμβάσεις, ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό το παραλιακό μέτωπο των δύο οικισμών. Στόχος είναι να διαμορφωθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες τόσο για τους κατοίκους που διαθέτουν παραθεριστική κατοικία στην περιοχή όσο και για τους επισκέπτες, οι οποίοι αυξάνονται κάθε χρόνο, ιδιαίτερα ενόψει και της εορταστικής περιόδου του Πάσχα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νικολάου, ο ειδικός σύμβουλος του Δήμου κ. Κυριαζής Σπύρου, ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Καστρί Λουτρό κ. Νικόλαος Νάτσιος, ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Μεσαγγάλων κ. Φώτης Μητσάκος, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Καστρί Λουτρό κ. Μάκης Γιαννακόπουλος και ο Ειδικός Σύμβουλος του Συλλόγου Καστρί Λουτρό κ. Βασίλης Μπάκαβος.