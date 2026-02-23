Στην ουρά για λαγάνες και σαρακοστιανά οι Λαρισαίοι – ποια καταστήματα είναι ανοιχτά

Η Καθαρά Δευτέρα ξημερώνει με τους καταναλωτές να αναζητούν λαγάνα, θαλασσινά και χαλβά και άλλες αγορές της τελευταίας στιγμής για το σαρακοστιανό τραπέζι

Η ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής και για την αγορά αποτελεί μια ιδιότυπη περίπτωση: δεν είναι υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο στην πράξη το μεγαλύτερο μέρος του λιανεμπορίου παραμένει κλειστό.

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Πού θα βρείτε ανοιχτές πόρτες σήμερα

Κλειστά τα εμπορικά – Μόνο εστίαση και σινεμά στα malls

Κλειστά παραμένουν τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα, καθώς και τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα. Δεν λειτουργούν καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρικών και γενικότερα η οργανωμένη λιανική.

Εξαίρεση αποτελούν οι χώροι εστίασης και οι κινηματογράφοι που λειτουργούν εντός των malls, οι οποίοι υποδέχονται κανονικά το κοινό.

Σούπερ μάρκετ: Ποιοι ανοίγουν και με τι ωράριο

Οι μεγάλες αλυσίδες Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Γαλαξίας, Κρητικός και Μασούτης διατηρούν την αργία και παραμένουν κλειστές.

Αντίθετα, λειτουργούν:

Lidl: 07:45 – 16:00

MyMarket: Επιλεγμένα καταστήματα σε Αθήνα και περιφέρεια, 08:00 – 14:00

Καταστήματα τύπου Shop & Go

OK! Markets και Bazaar, συνήθως με διευρυμένο ωράριο

Οι καταναλωτές καλό είναι να επιβεβαιώνουν το ωράριο του τοπικού τους καταστήματος, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις.

Πού αλλού μπορείτε να ψωνίσετε

Για τα βασικά του σαρακοστιανού τραπεζιού, οι επιλογές είναι συγκεκριμένες και διαθέσιμες από νωρίς: