Στην πίτα της Αγίας Παρασκευής η χορωδία Γόννων

Την Κυριακή 8 Φλεβάρη 2026 μετά την θεία λειτουργία, στο Πνευματικό Κέντρο της Αγίας Παρασκευής Γόννων, σε μια σεμνή τελετή έγινε η κοπή της πίτας της ενορίας από τους ιερείς πατέρες Χρήστο και Βασίλειο.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και τραγούδησαν τα μέλη της Μικτής Χορωδίας Γόννων «Νίκος Χατζής» του Πολιτιστικού συλλόγου γυναικών Γόννων.

Τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος Γόννων, Αθανάσιος Καραναστάσης, η τοπική σύμβουλος, Μαρία Παπακανάκη-Πανδρεμμένου, ο πρώην δήμαρχος Γόννων, Αναστάσιος Τόλιος, το εκκλησιαστικό συμβούλιο του ναού και πολλοί κάτοικοι του χωριού και ενορίτες.

Φωτο-Ρεπορτάζ: Δημήτρης Ζ. Γουγουλιάς

perataria.gr