Στην Παιδιατρική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας η Ρένα Καραλαριώτου

Την Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας επισκέφθηκε σήμερα, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου.

Η κα Καραλαριώτου, συνοδευόμενη από τον Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Φώτη Σερέτη, συναντήθηκε και με τη Διοικήτρια του ΠΓΝ Λάρισας, κα Μαίρη Κουτσούμπα, και στη συνέχεια επισκέφθηκε την Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου, παρουσία και του Υποδιοικητή της 5ης ΥΠΕ, κ. Άγγελου Χρονά, καθώς και του Αναπληρωτή Διοικητή του ΠΓΝΛ, κ. Κώστα Γρηγορίου.

Κατά την επίσκεψή της, η Γενική Γραμματέας συνομίλησε με τα παιδιά που νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική, αντάλλαξε μαζί τους δώρα και τους ευχήθηκε, όπως και στις οικογένειές τους, καλή δύναμη, γρήγορη ανάρρωση και σύντομη επιστροφή στο σπίτι, ώστε να γιορτάσουν τις Άγιες Ημέρες με τους δικούς τους ανθρώπους.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του ΠΓΝ Λάρισας.

Σε δήλωσή της, η κα Ρένα Καραλαριώτου ανέφερε:

«Ετούτες τις Άγιες ημέρες, η σκέψη μας βρίσκεται στα παιδιά που δεν μπορούν να βρίσκονται στο σπίτι τους. Επισκέφθηκα την Παιδιατρική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας για να προσφέρω λίγη χαρά στα παιδιά που νοσηλεύονται και να τους ευχηθώ καλή και γρήγορη ανάρρωση.

Με την ευκαιρία, θέλω να συγχαρώ τη Διοίκηση της 5ης ΥΠΕ και προσωπικά τον Διοικητή κ. Φώτη Σερέτη, τη Διοίκηση του ΠΓΝ Λάρισας, αλλά πάνω απ’ όλα τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό για το σπουδαίο έργο που επιτελούν καθημερινά με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Εύχομαι σε όλους καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα».