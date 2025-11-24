Στην πανελλήνια συνάντηση συμμετείχε το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Ελασσόνας

Το παρόν έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Ελασσόνας στη Πανελλαδική Συνάντηση Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας στη Λάρισα το τριήμερο 14 με 16 Νοεμβρίου 2025.

Η Λάρισα, ως Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας για το 2025 ανέλαβε με εξαιρετική επιτυχία να διοργανώσει τη μεγαλύτερη συνάντηση Δημοτικών Συμβουλίων Νέων που έχει πραγματοποιηθεί ως τώρα, με την παρουσία εκπροσώπων από 18 διαφορετικά Δημοτικά Συμβούλια Νέων της χώρας.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Λαρισαίων και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λάρισας, με την υποστήριξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, υπό την αιγίδα της ΕΕΤΑΑ, του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, καθώς και με τη συμμετοχή θεσμικών, ακαδημαϊκών και ευρωπαϊκών εταίρων.

Τη Παρασκευή 14 Νοεμβρίου μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Λάρισας υποδέχτηκαν τα μέλη των αποστολών από τα Δημοτικά Συμβουλίων Νέων της χώρας, πραγματοποιώντας περιήγηση στο κέντρο της πόλης και παράθεση δείπνου παρουσία του δημάρχου της πόλης και εκπροσώπων άλλων θεσμικών φορέων.

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου οι εργασίες της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν στο Δημαρχείο Λάρισας, ύστερα από τους χαιρετισμούς που απηύθυναν εκπρόσωποι του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, του Δήμου Λαρισαίων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της ΕΕΤΑΑ και του ΕΣΥΝ.

Στη συνέχεια της ημέρας ακολούθησε θεματική συνεδρία με τίτλο «Νεολαία, Παιδεία και Επιστήμη – Επενδύοντας στο Μέλλον», με τη συμμετοχή του διακεκριμένου Καθηγητή και Ακαδημαϊκού κ. Σταμάτη Κριμιζή, υπό το συντονισμό του δημοσιογράφου της ΕΡΤ, κ. Μάκη Προβατά. Μετά τη θεματική συνεδρία τα μέλη μεταφέρθηκαν στον χώρο των εγκαινίων του Ιπποκράτειου Βοτανικού Κήπου Λάρισας και η ημέρα των εργασιών ολοκληρώθηκε με δομημένη συζήτηση των Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας σχετικά με τις προκλήσεις και την προοπτική τους, υπό το συντονισμό της Δρ. Έλλης Χριστούλα, Υπεύθυνης Ευρωπαϊκών Έργων ΕΕΤΑΑ, και με τη συμμετοχή των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων σε διαδραστικό Εργαστήριο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος YouThink – CityLinks, που συντόνισε το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας.

Τη Κυριακή 16 Νοεμβρίου οι εργασίες ξεκίνησαν με το βιωματικό εργαστήριο με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή και Επισιτιστική Ασφάλεια», που συντόνισαν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ΕΕΤΑΑ ως εταίροι του Ευρωπαϊκού Έργου THALLA (HORIZON-CL6-2022 Research and Innovation Programme, ECO-Ready) και ολοκληρώθηκαν με τη διαβούλευση των εκπροσώπων των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων, με σκοπό τη συνδιαμόρφωση προτάσεων για την ενίσχυση του θεσμού των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Ελασσόνας εκπροσώπησαν η Παπαευθυμίου Μαρία, Εκπρόσωπος Τύπου και Υπεύθυνη Social Media, και η Πολίτη Ειρήνη, Μέλος.