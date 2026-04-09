Στην Πασχαλινή αγορά της Λάρισας ο Θανάσης Μαμάκος (φωτο/βίντεο)

Στην «καρδιά» της πόλης, στην αγορά της Λάρισας, που κινείται σε πασχαλινούς ρυθμούς, επέλεξε να περπατήσει νωρίς το μεσημέρι της Μ.Πέμπτης ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, συνοδευόμενος από Αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους.

Ο κ.Μαμάκος και τα μέλη της Δημοτικής Αρχής είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές τόσο με τους επαγγελματίες και καταστηματάρχες του κέντρου, όσο και με τους πολίτες που πραγματοποιούν τις πασχαλινές τους αγορές και σήμερα.

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων άκουσε με προσοχή τις ανησυχίες κάθε πολίτη διαβεβαιώνοντας ότι η Δημοτική Αρχή θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να στηριχτεί η τοπική αγορά και η πόλη, ενώ ευχήθηκε σε όλο τον κόσμο το φετινό Πάσχα να γεμίσει κάθε σπίτι με αγάπη, υγεία και ελπίδα.

«Στη Λάρισα έχουμε μάθει να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Και οι δεσμοί με τους ανθρώπους της παραγωγής, της επιχειρηματικότητας, της προκοπής είναι άρρηκτοι. Ως Δημοτική Αρχή, με τα έργα και τις παρεμβάσεις μας στηρίζουμε τους καταστηματάρχες και επιχειρηματίες μας, τους αγρότες και τους παραγωγούς μας, τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, στο κέντρο και τα χωριά μας.

Όσες κι αν είναι οι προκλήσεις, όσο δύσκολη κι αν είναι η καθημερινότητα, οι άγιες αυτές μέρες μας θυμίζουν ότι το φως μπορεί να γεννηθεί ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές. Μας δίνει δύναμη να ξανασηκωθούμε, να ελπίσουμε, να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον και να προχωρήσουμε μαζί, με πίστη και καρδιά ανοιχτή. Εύχομαι ολόψυχα το φετινό Πάσχα να γεμίσει κάθε σπίτι με αγάπη, υγεία και ελπίδα. Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!», εύχεται στο μήνυμά του για τη Λαμπρή ο κ.Μαμάκος.

Δείτε τη δήλωσή του:

Στη λαϊκή αγορά της Τετάρτης

Να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος Λαρισαίων, συνοδεία Αντιδημάρχων βρέθηκε χθες και στη λαϊκή αγορά της Τετάρτης, όπου και αντάλλαξε ευχές με τους πωλητές και παραγωγούς, τους ανθρώπους του αγροτικού κόσμου.

Ο κ.Μαμάκος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα για τα ζητήματα που τους απασχολούν, καθώς η Λάρισα, όπως και η Θεσσαλία έχει βιώσει σημαντικές δυσκολίες αναφορικά με τον αγροτικό τομέα, το τελευταίο διάστημα. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων συναντήθηκε και με τον πρόεδρο των λαϊκών αγορών Λάρισας, κ.Δημήτρη Πούρικα για όλα τα θέματα που προβληματίζουν τους επαγγελματίες του κλάδου.