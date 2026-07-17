Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας κλιμάκιο της ΕΛ.Α.Σ. (Τσίπρας)– Συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη για αγροτικά θέματα

Το αγροτικό σχέδιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα με κλιμάκιο του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), το οποίο επισκέφθηκε την έδρα της Περιφέρειας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΛ.Α.Σ. Θωμάς Μόσχος, συνοδευόμενος από τα μέλη του Τομέα Βάιο Γκανή και Γιώργο Βαϊόπουλο. Παρόντες ήταν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Φώτης Λαμπρινίδης και ο Διαχειριστής της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Θεσσαλίας και Περιφερειακός Σύμβουλος Γρηγόρης Γκουντόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, με τον κ. Κουρέτα να παρουσιάζει τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί, καθώς και τον σχεδιασμό της Περιφέρειας για τη στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο μοντέλο αντιπλημμυρικής προστασίας που εφαρμόζεται στη Θεσσαλία μετά τις καταστροφικές πλημμύρες.

Ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΛ.Α.Σ., Θωμάς Μόσχος, εξέφρασε την ιδιαίτερα θετική εικόνα που αποκόμισε από την ενημέρωση, σημειώνοντας ότι το κλιμάκιο «έμεινε έκπληκτο» από το εύρος του σχεδίου της Περιφέρειας για τον αγροτικό τομέα.

«Είχαμε μια πολύ καλή και εποικοδομητική συζήτηση με τον Περιφερειάρχη. Μείναμε έκπληκτοι από το αγροτικό σχέδιο της Περιφέρειας για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Πρόκειται για ένα πρότυπο σχέδιο, όπως και το μοντέλο που ακολουθείται για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας, το οποίο ως κόμμα θέλουμε να αξιοποιήσουμε. Για τον λόγο αυτό θα ακολουθήσει σύντομα νέα επίσκεψη ευρύτερου κλιμακίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, προκειμένου να ενημερωθεί ακόμη πιο αναλυτικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μόσχος επαίνεσε το έργο της Περιφέρειας, υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις του Δημήτρη Κουρέτα για τον πρωτογενή τομέα μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο για μελλοντικές πολιτικές, ενώ αναφέρθηκε και στη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική γεωργία, αποδίδοντας ευθύνες στην κυβερνητική πολιτική και προειδοποιώντας ότι χωρίς ουσιαστική στήριξη υπάρχει κίνδυνος εγκατάλειψης της αγροτικής δραστηριότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. ξεναγήθηκαν στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας του και τις δράσεις που υλοποιούνται στον τομέα της πρόληψης και της διαχείρισης φυσικών καταστροφών.

kosmoslarissa.gr