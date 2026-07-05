Στην πρώτη γραμμή για τη σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων ο Δήμος Τεμπών

Ο Δήμαρχος Τεμπών, Γιώργος Μανώλης, συμμετείχε στις εργασίες της 18ης Πανελλήνιας Συνόδου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Φο.Δ.Σ.Α., επιστημονικών φορέων και αυτοδιοικητικών στελεχών από ολόκληρη τη χώρα.

Η Σύνοδος αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα διαλόγου και ανταλλαγής εμπειριών γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, την ενίσχυση της ανακύκλωσης, την κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις αναγκαίες υποδομές που καλούνται να υλοποιήσουν οι Δήμοι τα επόμενα χρόνια.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο Δήμαρχος Τεμπών είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να ανταλλάξει απόψεις με τον Πρόεδρο του Δικτύου Φο.Δ.Σ.Α. και Δήμαρχο Χανίων, τον κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη, καθώς και με συναδέλφους Δημάρχους από όλη τη χώρα. Κατά τις συναντήσεις αυτές αναπτύχθηκε ένας ιδιαίτερα εποικοδομητικός διάλογος για τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση των αποβλήτων, αλλά και τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των Δήμων για την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών στόχων.

Η παρουσία του Δημάρχου Τεμπών στη Σύνοδο επιβεβαιώνει τη διαρκή επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία ενημέρωσης, συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους δημότες και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας και απαιτεί σχέδιο, συνεργασία και διαρκή προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις. Η συμμετοχή μας στην 18η Πανελλήνια Σύνοδο των Φο.Δ.Σ.Α. στην Κέρκυρα ήταν μια πολύτιμη ευκαιρία για ενημέρωση, ανταλλαγή εμπειριών και ανάπτυξη συνεργασιών με συναδέλφους από όλη την Ελλάδα.

Οι Δήμοι καλούμαστε να διαδραματίσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Ως Δημοτική Αρχή συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης και κάθε καλή πρακτική, ώστε ο Δήμος Τεμπών να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα ζωής στους δημότες μας και ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.»







