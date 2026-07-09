Στην τελική ευθεία το 4ο Τουρνουά Τένις Φαρσάλων – Την Κυριακή οι απονομές

Στην τελική ευθεία οδεύει το 4ο Τουρνουά Τένις Φαρσάλων καθώς αύριο Παρασκευή θα λάβει χώρα ο τελικός στα διπλά ανδρών και την ερχόμενη Κυριακή ο τελικός στα μονά ανδρών.

Συγκεκριμένα, αύριο στις 8 το απόγευμα στο γήπεδο 1 των δημοτικών εγκαταστάσεων του Δήμου Φαρσάλων, το ζευγάρι Πάνος Ζαχαρής και Γιώργος Κομισόπουλος θα αντιμετωπίσουν το ζευγάρι Χρήστος Μπασαγιάννης και Κώστας Σιούτογλου.

Αυτή την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα επίσης στο γήπεδο 1 των δημοτικών εγκαταστάσεων του Δήμου Φαρσάλων, ο Πάνος Ζαχαρής θα αντιμετωπίσει τον Κώστα Σιούτογλου.

Μετά το πέρας του τελικού στα μονά των ανδρών, θα γίνουν οι απονομές των τροπαίων στους νικητές. Αναμνηστικά μετάλλια θα δοθούν επίσης σε όλους τους συμμετέχοντες.

Θυμίζουμε πως στα μονά γυναικών την πρώτη θέση κατέλαβε η Μαρία Πλατή μετά την απόσυρση της Ελένης Νταφοπούλου, ενώ στα μικτά την πρώτη θέση κατέλαβαν το ζευγάρι Δημήτρης Αστάρας και Αλεξάνδρα Μανετζή, μετά την απόσυρση του ζευγαριού Μάκης Βαρσάμης και Ελένη Νταφοπούλου.