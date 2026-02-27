Στην τοπική κοινότητα Κραννώνα ο 7ος Κραυξίδειος Αγώνας Δρόμου

Την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 διεξάγεται στην τοπική κοινότητα Κραννώνα του Δήμου Κιλελέρ ο «7ος Κραυξίδειος Αγώνας Δρόμου» τον οποίο συνδιοργανώνουν η Αντιδημαρχία Αθλητισμού του Δήμου Κιλελέρ, η Τοπική Κοινότητα Κραννώνα, ο Σύλλογος Μαραθονοδρόμων Ν. Λάρισας και ο Σύλλογος Γυναικών Κραννώνα.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε τρεις διαδρομές των 14, 5.4 και 1 χιλιομέτρων. Εκκίνηση και τερματισμός ο χώρος μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο Κραννώνα.

Το πρόγραμμα του αγώνα:

8:30 έναρξη λειτουργίας της γραμματείας στο δημοτικό σχολείο Κραννώνα,

10:00 ώρα εκκίνησης του αγώνα των 14,5 χλμ,

10:15 ώρα εκκίνησης του αγώνα των 5 χλμ,

10:30 ώρα εκκίνησης του αγώνα των 1.000 μέτρων.

Η διαδρομή είναι κυκλική και περνάει από τον αρχαιολογικό χώρο της Κραννώνος, με τα μοναδικά ταφικά μνημεία αλλά και την κοινότητα Κάμπου.

Θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση.

Στον τερματισμό θα υπάρχουν τοπικά εδέσματα προσφορά του Συλλόγου Γυναικών Κραννώνα, μουσική με DJ και ψυχαγωγητές για παιδιά στο χώρου του σχολείου του Κραννώνα.

Πρόκειται για μία διοργάνωση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα για τη στήριξη των σκοπών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας – παράρτημα Λάρισας.

Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκίνησαν ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση: https://agonasdromoukileler.wordpress.com/