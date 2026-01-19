Στη Βαλένθια ο Δήμος Λαρισαίων για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUI – Zentropy MICE

Στη Βαλένθια πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2025 η εναρκτήρια συνάντηση εταίρων (Opening Site Visit) του ευρωπαϊκού προγράμματος Zentropy MICE, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της European Urban Initiative – Innovative Actions (EUI-IA).

Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει στο πρόγραμμα ως Transfer Partner, μαζί με την Λιουμπλιάνα (Σλοβενία) και την Χαϊδελβέργη (Γερμανία), με στόχο τη μεταφορά και προσαρμογή καινοτόμων λύσεων στον τομέα του συνεδριακού και επαγγελματικού τουρισμού.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του Δήμου Λαρισαίων ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Εξωστρέφειας, κ.Φώτης Τζατζάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Λαρισαίων ΟΛΟΝ Α.Ε. κ.Χαράλαμπος Γιοντζής, η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Προώθησης της Νέας Επιχειρηματικότητας κ.Λία Γκουντρουμπή και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού κ.Μαρία Νικολαΐδου.

Το πρόγραμμα Zentropy MICE, με επικεφαλής τον Δήμο της Βαλένθια, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών για τον τομέα των συνεδρίων, εκθέσεων και επαγγελματικών εκδηλώσεων (MICE), αξιοποιώντας την έννοια της «εντροπίας» ως εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού, με στόχο τη βελτίωση της βιωσιμότητας, της ποιότητας των εκδηλώσεων και της σύνδεσής τους με το αστικό περιβάλλον και την τοπική οικονομία.

Στο έργο συμμετέχουν επίσης εταίροι από τη Βαλένθια, όπως το Valencia Conference Centre, η Las Naves Foundation για στρατηγική προώθηση, ανάπτυξη και αστική καινοτομία, το Technical University of Valencia, η Visit València Foundation και η Khora Urban Thinkers, συμβάλλοντας στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και τη διασύνδεση των εκδηλώσεων με την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Εργαλεία

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης, οι εταίροι ενημερώθηκαν αναλυτικά για τους στόχους, τη μεθοδολογία και το χρονοδιάγραμμα του έργου, συμμετείχαν σε διαδραστικά εργαστήρια για την κατανόηση των καινοτόμων εργαλείων του Zentropy MICE, όπως ο υπολογισμός της «εντροπίας» των εκδηλώσεων, και εκπαιδεύτηκαν στο πλαίσιο μεταφοράς γνώσης και καλών πρακτικών της European Urban Initiative.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε εμβληματικές συνεδριακές, πολιτιστικές και καινοτόμες υποδομές της Βαλένθιας, αναδεικνύοντας τον ρόλο του συνεδριακού τουρισμού ως μοχλού βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Ο Δήμος Λαρισαίων παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά της πόλης, τη συνολική στρατηγική του στον τομέα του τουρισμού και της εξωστρέφειας, καθώς και τα κίνητρα συμμετοχής του στο πρόγραμμα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο όραμα δημιουργίας ενός σύγχρονου, εμβληματικού συνεδριακού χώρου στον χώρο του ΕΘΙΑΓΕ.

Η προτεινόμενη αυτή υποδομή φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη του συνεδριακού και επαγγελματικού τουρισμού στη Λάρισα, ενσωματώνοντας αρχές βιωσιμότητας, πράσινου και βιοκλιματικού σχεδιασμού και καινοτόμων λειτουργικών μοντέλων.

Στο πλαίσιο αυτό, το μοντέλο και τα εργαλεία του Zentropy MICE προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας ισχυρής ταυτότητας (place branding) για τη Λάρισα ως σύγχρονο, βιώσιμο και εξωστρεφή αστικό προορισμό συνεδριακού τουρισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μεταφορά γνώσης

Με την ολοκλήρωση της εναρκτήριας συνάντησης, το πρόγραμμα εισέρχεται στη φάση της ενεργούς μεταφοράς γνώσης. Το επόμενο διάστημα ο Δήμος Λαρισαίων θα προχωρήσει στη συγκρότηση τοπικής ομάδας ενδιαφερόμενων φορέων, στην ανάλυση των δυνατοτήτων και των προκλήσεων εφαρμογής του μοντέλου Zentropy MICE μέσω SWOT ανάλυσης, καθώς και στη διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη (roadmap) προσαρμοσμένου στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της πόλης.

Σε πρώτη φάση θα εφαρμόσει πιλοτικά τα εργαλεία του Zentropy MICE σε συναντήσεις και εκδηλώσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων που φιλοξενούνται στη Λάρισα, υλοποιώντας μια small-scale pilot δράση. Μέσα από τη μέτρηση και αξιολόγηση της «εντροπίας» των εκδηλώσεων, τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν για τη διαμόρφωση της SWOT ανάλυσης και του οδικού χάρτη (roadmap) του έργου, θέτοντας τις βάσεις για τη μελλοντική κλιμάκωση της εφαρμογής στον τομέα του συνεδριακού τουρισμού. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής θα αποτελέσουν τη βάση για τα επόμενα στάδια του έργου και θα παρουσιαστούν σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς εταίρους.

Η συμμετοχή του Δήμου Λαρισαίων στο EUI – Zentropy MICE εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της δημοτικής αρχής για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων και την προώθηση ενός σύγχρονου, βιώσιμου και ανταγωνιστικού αναπτυξιακού μοντέλου, που ενδυναμώνει τον ρόλο της Λάρισας στον ευρωπαϊκό χάρτη των πόλεων.