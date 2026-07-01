Στη Βερδικούσια το τριήμερο Mamali Festival 2026

Στο καταπράσινο δάσος οξιάς της Βερδικούσιας, σε υψόμετρο 1.400 μέτρων, θα φιλοξενηθεί και φέτος το Mamali Festival 2026, το τριήμερο 3-4-5 Ιουλίου. Η διοργάνωση, που έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους θερινούς θεσμούς της περιοχής, συνδυάζει τη φυσική ομορφιά του βουνού με την κατασκηνωτική εμπειρία, τη μουσική, τις υπαίθριες δραστηριότητες και την ψυχαγωγία για μικρούς και μεγάλους, προσφέροντας μοναδικές στιγμές δροσιάς και ξεγνοιασιάς στην καρδιά του καλοκαιριού.

Η διοργάνωση ανήκει στη Λέσχη Mountain Enduro Camp και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ελασσόνας. Δεν αποτελεί απλώς ένα μουσικό φεστιβάλ, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία στη φύση, σχεδιασμένη για όσους αγαπούν την περιπέτεια, την κατασκήνωση και την επαφή με το βουνό, καθώς και για οικογένειες που αναζητούν ένα διαφορετικό τρόπο ψυχαγωγίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παιδικές δραστηριότητες, πεζοπορίες, mountainbike, εργαστήρια φυσικών σκευασμάτων, yoga, ηχοθεραπεία, αθλητικές δράσεις και φυσικά πλούσιο μουσικό πρόγραμμα με αγαπημένους καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως οι 12ος Πίθηκος, Πάνος Βλάχος, Σουρλουλού, MentalGrayce, Unpopular, Mind the Goon και οι Ασσυμάζευτοι.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας ανέφερε: «Ο Δήμος Ελασσόνας στηρίζει το MamaliFestival, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην προβολή της περιοχής μας και στην προσέλκυση επισκεπτών από όλη την Ελλάδα. Μέσα από δράσεις που συνδυάζουν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την επαφή με τη φύση, αναδεικνύεται ο μοναδικός χαρακτήρας της Βερδικούσιας και δημιουργούνται σημαντικά οφέλη για τον τόπο μας. Καλούμε όλους να επισκεφθούν το βουνό και να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία».

Αναλυτικά το πρόγραμμα του φεστιβάλhttps://mountainendurocamp.net