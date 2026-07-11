Στη Βουλή φέρνει ο Κόκκαλης τις συνεχείς διακοπές ρεύματος σε Λάρισα, Τύρναβο και Αμπελώνα

Στη Βουλή φέρνει ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης τις επαναλαμβανόμενες διακοπές ηλεκτροδότησης που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη Λάρισα, τον Τύρναβο και τον Αμπελώνα, καταθέτοντας αναφορά προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αφορμή αποτέλεσε δημοσίευμα του ηλεκτρονικού Τύπου, σύμφωνα με το οποίο οι κάτοικοι των τριών περιοχών έρχονται αντιμέτωποι με αλλεπάλληλες και πολύωρες διακοπές ρεύματος, οι οποίες, όπως επισημαίνεται, τείνουν να εξελιχθούν σε σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.

Ο Λαρισαίος βουλευτής τονίζει ότι, ακόμη και στο πιο πρόσφατο περιστατικό, ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της βλάβης από τον ΔΕΔΔΗΕ έφτασε τις τρεις ώρες, ενώ οι συνεχείς διακοπές σημειώνονται ακόμη και σε περιόδους όπου δεν υπάρχουν ακραίες καιρικές συνθήκες ή άλλοι παράγοντες που να δικαιολογούν αυξημένη επιβάρυνση του δικτύου.

Σύμφωνα με τον κ. Κόκκαλη, η κατάσταση προκαλεί έντονη αναστάτωση στους πολίτες, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα και επιφέρει οικονομικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, ενώ αυξάνει και τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιών σε ηλεκτρικές συσκευές και επαγγελματικό εξοπλισμό.

Ο πρώην υφυπουργός εκφράζει, παράλληλα, την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι διακοπές δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά επαναλαμβανόμενες δυσλειτουργίες, γεγονός που, όπως αναφέρει, γεννά ερωτήματα για την επάρκεια της συντήρησης, τον βαθμό εκσυγχρονισμού και τη συνολική ανθεκτικότητα του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή.

Στην αναφορά του υπογραμμίζει ότι η αξιόπιστη ηλεκτροδότηση αποτελεί βασική δημόσια υπηρεσία και προϋπόθεση για την προστασία της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας των πολιτών και της εύρυθμης λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν οι ενεργειακές ανάγκες είναι αυξημένες.

Καταλήγοντας, ο κ. Κόκκαλης καλεί τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να εξετάσει άμεσα το ζήτημα και να προχωρήσει στις απαραίτητες παρεμβάσεις για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, επισημαίνοντας ότι οι συνεχείς διακοπές ηλεκτροδότησης δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μια νέα κανονικότητα ούτε να περιορίζονται σε προσωρινές λύσεις.