Στη Βουλή φέρνει ο Κόκκαλης τις τραπεζικές χρεώσεις και τις κάρτες dual χωρίς συναίνεση

Στη Βουλή φέρνει το ζήτημα των τραπεζικών χρεώσεων και της διάθεσης προϊόντων dual χωρίς ρητή συναίνεση των πολιτών ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο κ. Κόκκαλης επισημαίνει ότι προκαλεί έντονη ανησυχία η πρακτική ορισμένων ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων να αντικαθιστούν μονομερώς υφιστάμενες χρεωστικές κάρτες με νέες κάρτες τύπου dual, οι οποίες συνδυάζουν χρεωστική και πιστωτική λειτουργία και συνοδεύονται από ετήσια συνδρομή.

Σύμφωνα με καταγγελίες που επικαλείται, η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται χωρίς προηγούμενη αίτηση ή εξατομικευμένη ενημέρωση των πελατών και χωρίς ρητή, ειδική και αποδεικτέα συναίνεση για την απόκτηση προϊόντος πιστωτικής φύσης. Όπως σημειώνεται, η ενημέρωση παρέχεται εκ των υστέρων, αφού έχει ήδη εκδοθεί και αποσταλεί η κάρτα, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να βρίσκονται προ τετελεσμένων και να αναγκάζονται να κινηθούν οι ίδιοι για την ακύρωσή της.

Αναφέρει επίσης ότι η πρακτική αυτή συνοδεύεται από επιβολή ετήσιας συνδρομής, ενώ παράλληλα έχουν καταγραφεί χρεώσεις διατήρησης τραπεζικών λογαριασμών από συστημικά ιδρύματα, χωρίς ενεργή συμβατική επιλογή των πελατών. Κατά τον ίδιο, τα φαινόμενα αυτά εγείρουν σοβαρά ζητήματα συμβατότητας με τις αρχές του δικαίου προστασίας καταναλωτή, όπως η διαφάνεια, η προηγούμενη ενημέρωση και η ρητή συναίνεση (opt-in), όπως προβλέπονται από το εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο.

Στην ερώτησή του τονίζει ότι η παροχή τραπεζικών προϊόντων με οικονομική επιβάρυνση προϋποθέτει σαφή και τεκμηριωμένη συναίνεση του καταναλωτή και δεν μπορεί να υποκαθίσταται από σιωπηρή αποδοχή ή εκ των υστέρων ενημέρωση. Υπογραμμίζει επίσης ότι η μονομερής ενεργοποίηση τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να συνιστά καταχρηστική πρακτική και να αναδεικνύει ελλείψεις στο εποπτικό πλαίσιο.

Ο κ. Κόκκαλης ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να τοποθετηθεί ως προς τη νομιμότητα των πρακτικών αυτών και να διευκρινίσει αν η κυβέρνηση προτίθεται να αναλάβει νομοθετικές ή εποπτικές πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να θεσπιστεί ρητά η υποχρέωση προηγούμενης ενεργής συναίνεσης για κάθε τραπεζικό προϊόν με οικονομική επιβάρυνση και να ενισχυθεί ο έλεγχος των τραπεζών ως προς ενδεχόμενες καταχρηστικές πρακτικές.