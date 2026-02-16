Στη δημοτική ενότητα Ποταμιάς ο δήμαρχος Ελασσόνας

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας πραγματοποίησε επίσκεψη προ ημερών στο Βλαχογιάννι, όπου στο κτήριο της κοινότητας συναντήθηκε με προέδρους τοπικών συμβουλίων της δημοτικής ενότητας Ποταμιάς, τοπικούς συμβούλους και πολίτες της περιοχής.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε θέματα καθημερινότητας που απασχολούν τις κοινότητες, καθώς και στον προγραμματισμό δράσεων για το επόμενο διάστημα.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος, βασική προτεραιότητα της δημοτικής αρχής αποτελεί η ολοκλήρωση των κατεδαφίσεων των σεισμόπληκτων κτισμάτων, η αποκατάσταση των ζημιών σε δημοτικά κτήρια και υποδομές που έχουν πληγεί, καθώς και η συνεχής στήριξη της τοπικής κοινωνίας μέσω δράσεων αλληλεγγύης.

Η δημοτική αρχή επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της για διαρκή συνεργασία με τους πολίτες και τα τοπικά συμβούλια, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι ανάγκες των κοινοτήτων και να προχωρήσει η ανασυγκρότηση της περιοχής.

Oι επισκέψεις του δημάρχου στις τοπικές κοινότητες συνεχίζονται στο πλαίσιο της ανοιχτής επικοινωνίας και του άμεσου διαλόγου με τους συνδημότες.