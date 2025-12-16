Στη διαμαρτυρία των δημάρχων έξω από τη Βουλή ο Γιώργος Μανώλης

Στη διαμαρτυρία των Δημάρχων της χώρας, που πραγματοποιήθηκε έξω από το κτίριο της Βουλής, συμμετείχε ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γ. Μανώλης, εκπροσωπώντας τον Δήμο Τεμπών και την τοπική κοινωνία.

Η κινητοποίηση είχε ως στόχο την ανάδειξη των σοβαρών και διαχρονικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα οποία επηρεάζουν άμεσα τόσο τη λειτουργία των Δήμων όσο και την καθημερινότητα των πολιτών.

Κεντρικά ζητήματα της διαμαρτυρίας αποτέλεσαν η χρόνια υποχρηματοδότηση των Δήμων, η δραματική έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, η μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, η απόδοση των παρακρατηθέντων, η κατάργηση του τέλους ταφής, καθώς και οι αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές και κοινωνικές κρίσεις.

Η συμμετοχή του Δημάρχου Τεμπών στη διαμαρτυρία εντάσσεται στο πλαίσιο των συλλογικών διεκδικήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ουσιαστική ενίσχυση των Δήμων, τη θεσμική τους θωράκιση και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γ. Μανώλης, ανέφερε:

«Η παρουσία μας σήμερα έξω από τη Βουλή αποτελεί πράξη ευθύνης απέναντι στους δημότες μας. Οι Δήμοι δεν μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν με περιορισμένους πόρους, ελλείψεις προσωπικού και διαρκώς αυξανόμενες αρμοδιότητες. Ο Δήμος Τεμπών, όπως και πολλοί άλλοι Δήμοι της χώρας, αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφές που έχουμε βιώσει. Απαιτούμε άμεσες, ουσιαστικές και μόνιμες λύσεις, ώστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να μπορέσει να επιτελέσει τον ρόλο της με αξιοπρέπεια και αποτελεσματικότητα και να μην περιορίζεται στον ρόλο του διαχειριστή της μιζέριας».