Στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών Tuttofood 2026 το Επιμελητήριο Λάρισας

Tο Επιμελητήριο Λάρισας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, συνεχίζει σταθερά τις δράσεις εξωστρέφειας και προβολής των τοπικών επιχειρήσεων, συμμετέχοντας στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών TUTTOFOOD 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 14 Μαΐου 2026, στο εκθεσιακό κέντρο Fiera Milano Rho, στο Μιλάνο της Ιταλίας.

Η συμμετοχή πραγματοποιήθηκε με πέντε (5) επιχειρήσεις μέλη μας, με στόχο την προβολή των προϊόντων τους σε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις του αγροδιατροφικού κλάδου.

Η TUTTOFOOD αποτελεί σημείο αναφοράς για την αγορά τροφίμων και ποτών, συγκεντρώνοντας επαγγελματίες επισκέπτες, εκθέτες, αγοραστές και επιχειρηματικές αποστολές από όλο τον κόσμο και εστιάζοντας σε καινοτομίες, τάσεις της αγοράς, ESG, και ποιοτικά προϊόντα. Παράλληλα, καλύπτει όλο το φάσμα των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων παραδοσιακών προϊόντων, νέων καταναλωτικών μοντέλων και νέων τμημάτων της αγοράς.

Η παρουσία μας στη διοργάνωση έδωσε τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να έρθουν σε επαφή με νέες αγορές, να αναπτύξουν εμπορικές επαφές και να αναδείξουν την ποιότητα, την ταυτότητα και τη δυναμική των προϊόντων της περιοχής.

Το Επιμελητήριο Λάρισας εκπροσωπήθηκε στην έκθεση από τον Πρόεδρό του Χρήστο Γιακουβή, ο οποίος συναντήθηκε με την εμπορική ακόλουθο της πρεσβείας μας στη Ρώμη Μπέττυ Λαρδά και τόνισε ότι ο Φορέας μας επενδύει συστηματικά στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, στηρίζοντας τη συμμετοχή τους σε μεγάλες κλαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέσα από αυτές τις δράσεις – τόνισε ο Πρόεδρος- ενισχύεται η αναγνωρισιμότητα των τοπικών προϊόντων, δημιουργούνται νέες ευκαιρίες δικτύωσης και προωθείται η παραγωγική φυσιογνωμία της περιφερειακής ενότητας Λάρισας.

Οι συμμετέχουσες τοπικές επιχειρήσεις είναι οι κάτωθι:

FOOD SURFING ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ & ΑΛΕΙΜΜΑΤΑ

PETROU NUTS

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

AΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Αποσταγματοποιείο -Οινοποιείο

Όλυμπος

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.

ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ