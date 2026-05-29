Στη ΔΟΥ Λάρισας το Οικονομικό Επιμελητήριο Θεσσαλίας

Εκπροσωπώντας το 7ο Οικονομικό Επιμελητήριο Θεσσαλίας ο κ. Νικόλαος Νάτσιος και η κ. Χαρίκλεια Βασδέκη-Γκούνη, σε συνάντηση με τον Διευθυντή, τον Υποδιευθυντή αλλά και προϊσταμένους τμημάτων, όπως του τμήματος Μητρώου της ΔΟΥ, επεσήμαναν τη συσσώρευση σοβαρών προβλημάτων.

Αναλυτικά, επισημαίνονται τα εξής:

«Τα κύρια ζητήματα που αναφέρθηκαν είναι τα εξής :

Αυτόματη αντιστοίχιση ΚΑΔ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά την αυτόματη ολοκλήρωση αντιστοίχισης των παλιών ΚΑΔ στους νέους ΚΑΔ 2025/2026 με μια διαδικασία που έγινε κεντρικά, οι νέοι κωδικοί τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2026. Η αυτόματη μετάβαση στα ευρωπαϊκά πρότυπα των ΚΑΔ έχει προκαλέσει αναντιστοιχίες , λάθη και ασάφειες, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική εικόνα των επιχειρήσεων.

Ζητείται παράταση πέραν της 1ης Ιουνίου 2026, προς έλεγχο, διόρθωση και επανόρθωση χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Καθυστερήσεις μεταβολών από το τμήμα Μητρώου.

Η παραπάνω διαδικασία επέφερε σημαντικές καθυστερήσεις στα ποικίλα αιτήματα υποβολής των συναδέρφων/συναδερφισσών από το τμήμα του μητρώου της ΔΟΥ με αποτέλεσμα το μητρώο να παρουσιάζει πολλές καθυστερήσεις. Κυρίως στις διαδικασίες ενάρξεων των υποκαταστημάτων μετά την αυτόματη αντιστοίχιση των ΚΑΔ από 01/03/2026,οι οποίες έχουν μπλοκαριστεί. Οι παραπάνω καθυστερήσεις δημιουργούν ένα ντόμινο προβλημάτων, που επηρεάζουν την καθημερινή άσκηση του επαγγέλματος και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Οι εκπρόσωποι της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας άκουσαν τα αιτήματα ,έδειξαν κατανόηση και συμμετείχαν ενεργά στις συζητήσεις που ακολούθησαν , με στόχο την αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων.

Η Πολιτεία οφείλει να λάβει υπόψη σοβαρά τις επισημάνσεις των προβλημάτων, που κάθε φορά οι συνάδερφοι οικονομολόγοι -Λογιστές έρχονται να αντιμετωπίσουν, βάζοντας «πλάτη» και βοηθώντας τον ελεύθερο επαγγελματία , την επιχείρηση την αγορά γενικότερα, ώστε να προχωρήσει σε παράταση προθεσμιών, αλλά και στην άμεση τεχνική αναβάθμιση των υπηρεσιών Μητρώου για τη εύρυθμη λειτουργία της αγοράς».