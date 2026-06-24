Στη Λάρισα για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Σχολείο Πόνου

Η Ελλάδα και συγκεκριμένα η πόλη της Λάρισας, φιλοξενεί για πρώτη φορά μία από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πόνου (European Pain Federation – EFIC), το Ευρωπαικό Σχολείο Πόνου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 25 έως το Σάββατο 27 Ιουνίου.

Η διοργάνωση φιλοξενείται από την Μονάδα Αποκατάστασης Physiatriki Pain Management Center, η οποία αξιολογήθηκε από την EFIC ως κατάλληλο εκπαιδευτικό κέντρο για την διεξαγωγή της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δράσης. Οι θεωρητικές εργασίες του σχολείου θα φιλοξενηθούν στο Divani Palace Larissa Hotel.

Το EFIC Pain School απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας από όλη την Ευρώπη που επιθυμούν να εμβαθύνουν την ενασχόληση τους στην διαχείριση του πόνου μέσα από την «ματιά» της Φυσικής Ιατρικής κι Αποκατάστασης και περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης. Στη διοργάνωση συμμετέχουν κορυφαίοι επιστήμονες από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η διοργάνωση, τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας, της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Αναισθησιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, της Β΄ Νευροχειρουργικής Κλινικής και της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, του Δήμου Λαρισαίων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίοι στηρίζουν έμπρακτα την ανάπτυξη της ιατρικής εκπαίδευσης και της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας.

Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου οι διοργανωτές και όσοι στηρίζουν την διεθνή αυτή ιατρική διοργάνωση αναφέρθηκαν στην σημαντικότητα του Συνεδρίου και τόνισαν την ανάγκη παροχής εξειδικευμένης παροχής γνώσης στην αλγολογία και στη διαχείριση του πόνου.

Δημ. Κουρέτας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας σημείωσε ότι «η επιλογή της πρωτεύουσας της Περιφέρειάς μας για τη διεξαγωγή αυτής της σημαντικής εκπαιδευτικής δράσης αποτελεί μια σπουδαία διεθνή διάκριση. Επιβεβαιώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το υψηλό επίπεδο επιστημονικής επάρκειας και τεχνογνωσίας των υγειονομικών μας δομών. Για τρεις ημέρες, η Λάρισα μετατρέπεται σε έναν ζωντανό, ευρωπαϊκό κόμβο ιατρικής εκπαίδευσης και επιστημονικής αριστείας. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε κορυφαίους επιστήμονες από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες , οι οποίοι θα μοιραστούν τις πλέον σύγχρονες μεθόδους γύρω από τη διαχείριση του χρόνιου πόνου και την ιατρική αποκατάσταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα του Σαββάτου 27 Ιουνίου περιλαμβάνει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ομιλίες που αφορούν άμεσα και το ευρύ κοινό. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η εισήγηση με θέμα «Ο πόνος στον καρκινοπαθή ασθενή». Πρόκειται για ένα ζήτημα με τεράστιο κοινωνικό και ανθρώπινο αποτύπωμα, το οποίο αγγίζει τον πυρήνα της φιλοσοφίας μας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Για εμάς, η διαχείριση του πόνου δεν είναι μόνο ιατρικό καθήκον, αλλά πράξη πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τη λειτουργία και τη δράση των Μονάδων Ανακουφιστικής Φροντίδας κατ’ οίκον, διασφαλίζοντας ότι κανένας συμπολίτης μας δεν θα είναι μόνος του στις πιο δύσκολες στιγμές, αλλά θα έχει τη φροντίδα και την αξιοπρέπεια που δικαιούται στο ίδιο του το σπίτι. Ως Περιφερειακή Αρχή, στηρίζουμε λοιπόν έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία που επενδύει στη γνώση, την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Πιστεύουμε σταθερά ότι η Θεσσαλία διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να πρωταγωνιστεί στον χάρτη του ιατρικού τουρισμού και των διεθνών επιστημονικών συνεργασιών».

Τοποθετήσεις

Ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αρ. Ζιμπής εξέφρασε την χαρά του για το γεγονός ότι η Λάρισα εξελίσσεται σε ένα σύγχρονο ιατρικό κέντρο. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις η πόλη να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο κέντρο Ιατρικής Αριστείας και Τουρισμού. Γι΄αυτό και η Ιατρική Σχολή αγκαλιάζει το Ευρωπαϊκό Σχολείο Πόνου. Χαρακτήρισε τη διαχείριση πόνου πολύ σημαντική, όπως και την υποστήριξη που προσφέρει προς την κατεύθυνση αυτή η Πολιτεία και η Περιφέρεια.

Στη σημαντικότητα του συνεδρίου αναφέρθηκε και ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης Δήμου Λαρισαίων Αρ. Καρτσαφλέκης, ενώ μίλησε για τις πολλές ειδικότητες που ασχολούνται με τη διαχείριση πόνου αλλά και την ανάγκη εξειδικευμένης εκπαίδευσης.

Η Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Διευθύντρια Αναισθησιολογικής Κλινικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ελ. Αρναούτογλου χαρακτήρισε σημαντική στιγμή για την ιατρική κοινότητα της Λάρισας την διεξαγωγή του ευρωπαϊκού σχολείου πόνου και πρόσθεσε: Δυστυχώς δεν υπάρχει ειδικότητα ή εξειδίκευση στην αλγολογία, εν αντιθέση με ό,τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είμαστε χαρούμενοι που η Αναισθησιολογική Κλινική στηρίζει την προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Σχολείου και εκφράζουμε την ευχή αυτό το συνέδριο να καθιερωθεί και να αναβαθμιστεί στη Λάρισα.

Ο Φυσίατρος, μέλος της EFIC και ιδρυτής του Κέντρου Αποκατάσταση Πόνου Physiatriki Ευθύμης Κουλούλας εξέφρασε ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα για τη στήριξή του στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Πόνου, χαιρετίζοντας ιδιαίτερα τη σημαντική δράση της Περιφέρειας με τη λειτουργία της δομής ανακουφιστικής φροντίδας. Τόνισε δε «την ανάγκη παροχής εξειδικευμένης εκπαίδευσης στην ιατρική πόνου καθώς ο πόνος και ιδιαίτερα ο χρόνιος επηρεάζει την ποιότητα ζωής των πολιτών και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εθνική οικονομία».