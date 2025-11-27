Στη Λάρισα ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ – Παρουσίαση έρευνας για τη νεολαία και τη μικρή επιχειρηματικότητα

Eρευνα με τίτλο «Νεολαία και μικρή επιχειρηματικότητα στη Λάρισα», παρουσιάζει σήμερα Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, παρουσία του προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργου Καββαθά.

Η έρευνα εκπονήθηκε από τη συνεργάτιδα του Ινστιτούτου Δανάη Κολτσίδα, ενώ η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, στον Μύλο του Παππά, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στις 18:00.

Σημειώνεται ότι η έρευνα εκπονήθηκε με αφορμή το γεγονός ότι η Λάρισα αναδείχθηκε Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας για το 2025, και εστιάζει στις προκλήσεις, τις στάσεις και τις προοπτικές των νέων που επιχειρούν στην πόλη. Φωτίζει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την τοπική ανάπτυξη, την απασχόληση και τη νεανική επιχειρηματικότητα.

Πρόγραμμα

18:00 – 18:05 Χαιρετισμός κ. Γιώργου Καββαθά, Προέδρου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

18.05 – 18.20 Εισαγωγικές παρεμβάσεις

Δημήτριος Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Μάξιμος Χαρακόπουλος, βουλευτής Λάρισας, Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΝΔ

18:20 – 18:50 Παρουσίαση Έρευνας

Δανάη Κολτσίδα, νομικός και πολιτική επιστήμονας, ερευνήτρια, policy advisor

18.50- 19.10 Παρεμβάσεις

Γεώργιος Σταμπουλής, Αναπληρωτής Καθηγητής Διοίκησης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αλέξανδρος Τσάτσος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων