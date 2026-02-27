Στη Λάρισα το 6ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης U-17

Στη Λάρισα θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 28/2-1/3 το 6o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης U-17, αγοριών και κοριτσιών, στην αίθουσα βαρέων αθλημάτων του Αλκαζάρ.

Στη σημερινή συνέντευξη Τύπου ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος ανέφερε τα εξής:

“Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στη Λάρισα το 6o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης U-17, αγοριών και κοριτσιών, που θα διεξαχθεί στις 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου στην πόλη μας, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης.

Πρόκειται για μια κορυφαία διοργάνωση για τον ελληνικό αθλητισμό, που θέτει ψηλά τον πήχη για τη φιλοξενία μεγάλων αθλητικών γεγονότων.

Ως Δήμος Λαρισαίων μοιραζόμαστε με τους διοργανωτές έναν κοινό στόχο: την εξωστρέφεια της περιοχής μας, την ανάδειξη της Λάρισας ως πόλης που μπορεί να στηρίζει με επιτυχία μεγάλες αθλητικές συναντήσεις και να προσφέρει υψηλού επιπέδου φιλοξενία.

Προχθές, στην Αθήνα, με αφορμή τη συμμετοχή του Δήμου μας στο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, τόνισα πως πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε τη Λάρισα ως διεθνή προορισμό, για τον αθλητισμό, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, αλλά και για την ποδηλατική κουλτούρα που έχει καλλιεργηθεί στην κοινωνία και την καθημερινότητά μας.

Σήμερα, με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης U-17, επιβεβαιώνουμε στην πράξη αυτή τη στρατηγική.

Η Λάρισα είναι μια πόλη με μεγάλη αθλητική παράδοση, με ιστορικά σωματεία, με παρουσία σχεδόν σε όλα τα αθλήματα. Επενδύουμε στη συνεργασία, στις συνέργειες, στην αξιοποίηση των υποδομών μας και κυρίως στη νέα γενιά αθλητών και αθλητριών.

Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που θα αγωνιστούν. Είναι το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού και αξίζουν τη στήριξη και το χειροκρότημά μας.

Η Λάρισα θα είναι δίπλα τους, με οργάνωση, με φιλοξενία, με ενθουσιασμό. Γιατί πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αγώνας. Είναι παιδεία, είναι πολιτισμός, είναι τρόπος ζωής”.