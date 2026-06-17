Στη Νέα Αγχίαλο η χορωδία «musicArte» Ελασσόνας

Στη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας με φόντο το επιβλητικό Πήλιο στον Παγασητικό κόλπο, ταξίδεψε η Μικτή Χορωδία “musicArte” του Μουσικού Συλλόγου Ελασσόνας, ολοκληρώνοντας δυναμικά τις καλλιτεχνικές της δράσεις για τη φετινή σεζόν.

Η χορωδία “musicArte” πραγματοποίησε μια ακόμη επιτυχημένη εμφάνιση στην 27η Χορωδιακή Συνάντηση Νέας Αγχιάλου το περασμένο Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Την ξεχωριστή χορωδιακή βραδιά, διοργάνωσε άψογα η Μικτή Χορωδία Νέας Αγχιάλου και ο Δήμος Βόλου με αφορμή την συμπλήρωση 32 χρόνων συνεχούς λειτουργίας και καλλιτεχνικής προσφοράς της χορωδίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δράγνειο Αμφιθέατρο του πρώην Δημαρχιακού Μεγάρου Ν. Αγχιάλου.

Στην ξεχωριστή καλοκαιρινή γιορτή της πολυφωνικής μουσικής συμμετείχαν τέσσερα αξιόλογα φωνητικά σύνολα: Μικτή Χορωδία «Dissensio» Ιστιαίας Ευβοίας, η Μικτή Χορωδία Στειρίου Βοιωτίας «Η Στείριδα», η Μικτή Χορωδία «MusicArte» Ελασσόνας, και η οικοδέσποινα Μικτή Χορωδία Νέας Αγχιάλου Δήμου Βόλου. Οι χορωδοί και μουσικοί, ένωσαν τις φωνές τους και με την ερμηνεία τους ενθουσίασαν και συγκίνησαν το φιλόμουσο κοινό που κατέκλυσε το αμφιθέατρο.

Η χορωδία “musicArte” Ελασσόνας, παρουσίασε σε τετράφωνη επεξεργασία a capella και συνοδεία πιάνου ένα απαιτητικό και πολυθεματικό ρεπερτόριο με συνθέσεις ξένων και Ελλήνων μουσουργών, αποσπώντας επευφημίες και κολακευτικά σχόλια για την απόδοσή της. Συνόδευσε στο πιάνο η καθηγήτρια του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας κ. Έφη Φαρμάκη. Τη διεύθυνση και διδασκαλία της χορωδίας είχε ο μαέστρος Κωνσταντίνος Μάτης.

Κατά την απονομή των αναμνηστικών δώρων εκ μέρους των διοργανωτών , ο πρόεδρος του ιστορικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ν. Αγχιάλου ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Ιωάννης Κίτσιος συνεχάρη τους ελασσονίτες χορωδούς για την ερμηνεία τους και προσέφερε τοπικά προϊόντα, τιμητικό δίπλωμα και πλακέτα συμμετοχής στο μαέστρο. Ο κ. Μάτης, εκ μέρους της MusicArte, ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την πρόσκληση και τη θερμή φιλοξενία, προσφέροντας μια γκραβούρα με την ιστορική Ιερά Μονή Παναγίας Ολυμπιώτισσας και βιβλία σχετικά με το μυθικό βουνό τον Όλυμπο.