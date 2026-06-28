Στη νέα υδρευτική γεώτρηση στον Παραπόταμο ο Γιώργος Μανώλης – Ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών

Με σταθερά βήματα ενίσχυσης των υποδομών ύδρευσης και τη διασφάλιση της επάρκειας ποιοτικού πόσιμου νερού για τους πολίτες, ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης επισκέφθηκε την Δημοτική Κοινότητα Παραποτάμου, προκειμένου να ενημερωθεί από τον ανάδοχο για την πορεία των εργασιών ανόρυξης της νέας υδρευτικής γεώτρησης.

Τον Δήμαρχο συνόδευσαν ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Ντόντος, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Τεμπών κ. Κων/νος Ζαρδούκας και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. κ. Γιώργος Γκουγκουλιάς, οι οποίοι παρακολούθησαν από κοντά την εξέλιξη του έργου και ενημερώθηκαν για τα επόμενα στάδια υλοποίησής του.

Η νέα γεώτρηση αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση του υδροδοτικού προβλήματος του Παραποτάμου, με στόχο την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών των κατοίκων και τη θωράκιση της επάρκειας νερού, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης τόνισε:

«Η εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού νερού δεν είναι πολυτέλεια, είναι θεμελιώδες δικαίωμα κάθε πολίτη και αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής. Στον Δήμο Τεμπών δεν μένουμε στα λόγια. Επενδύουμε σε έργα που λύνουν χρόνια προβλήματα, ενισχύουν τις υποδομές και δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας για τις επόμενες γενιές.

Η νέα υδρευτική γεώτρηση στον Παραπόταμο είναι ένα ακόμη βήμα σε μια συνολική προσπάθεια εκσυγχρονισμού των υδρευτικών υποδομών ύδρευσης σε όλες τις δημοτικές μας κοινότητες. Παρακολουθούμε καθημερινά την εξέλιξη των έργων και απαιτούμε ποιότητα, ταχύτητα και αποτέλεσμα. Η δέσμευσή μας είναι ξεκάθαρη: κανένα χωριό του Δήμου μας δεν θα μείνει πίσω όταν πρόκειται για βασικές υποδομές και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του.»

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με συνέπεια τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των υποδομών του Δήμου, δίνοντας προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και διασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για όλους.