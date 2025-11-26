Στη Ρένα Καραλαριώτου η Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας

Την Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, επισκέφτηκε εθιμοτυπικά το προεδρείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο κ. Μωυσή Μανουάχ, την Αντιπρόεδρο κα Νίνα Ταραμπουλούς-Μουσά και την Γεν. Γραμματέα κα Μπέττυ Μαγρίζου.

Τα μέλη της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας ευχήθηκαν στην κα Καραλαριώτου καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα, τονίζοντας πως η μακρόχρονη γνωριμία και φιλία τους θα συμβάλλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση των δεσμών της Ισραηλίτικής Κοινότητας με τους θεσμικούς φορείς της Λάρισας.

Από την πλευρά της η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς, αφού τους ευχαρίστησε για τις ευχές, τόνισε πως η Ισραηλιτική Κοινότητα της Λάρισας, τρίτη μεγαλύτερη κοινότητα σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει ταυτιστεί με την ιστορία της πόλης. «Είναι χρέος μας όχι απλά να διαφυλάξουμε αυτή τη σχέση αλλά να την ενισχύσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε», δήλωσε η ίδια χαρακτηριστικά.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, ενώ εκφράστηκε η διάθεση και των δυο πλευρών για στενή συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Ισραηλίτικης Κοινότητας.