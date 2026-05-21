Στη σελίδα της Καρυστιανού ανέβηκε ανάρτηση ότι οι σήραγγες των Τεμπών έκλεισαν …σκοπίμως λόγω του νέου κόμματος

Από μέρες η παραχωρησιούχος εταιρεία “Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου” είχε προγραμματίσει συντήρηση για τις σήραγγες των Τεμπών.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από τις 18 έως τις 22 Μαΐου, καθημερινά από τις 07:30 το πρωί έως τις 20:30 το βράδυ, ώρες κατά τις οποίες οι σήραγγες στα Τέμπη είναι κλειστές. Η κίνηση εκτρέπεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, περνώντας από την Κοιλάδα των Τεμπών.

Ωστόσο η πλευρά της Καρυστιανού, δικοί της άνθρωποι στην επίσημη σελίδας της, ανάρτησαν καταγγελία ότι οι σήραγγες έκλεισαν εσκεμένα για να δυσκολευτούν οι οπαδοί της να φτάσουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη για τα γεννητούρια του νέου κόμματος… Το είδαμε και αυτό…

