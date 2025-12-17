Στη συνέλευση της ΚΕΔΕ για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης ο Μανώλης

Σήμερα, Τρίτη 17 Δεκεμβρίου, ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης συμμετείχε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), η οποία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση είχε μοναδικό θέμα τον νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, ένα ζήτημα κομβικής σημασίας για τη λειτουργία, τη θεσμική ενίσχυση και το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκε μέσα από τις τοποθετήσεις των συνέδρων, η ανάγκη ο νέος Κώδικας να αποτελέσει ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα ενισχύει την αυτοτέλεια των Δήμων, θα απλοποιεί τις διαδικασίες και θα διασφαλίζει σαφείς αρμοδιότητες και επαρκείς πόρους.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος κ. Μανώλης επεσήμανε:

«Η συζήτηση για τον νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης αποτελεί μια κρίσιμη ευκαιρία για τη θεσμική αναβάθμιση των Δήμων. Ο νέος Κώδικας οφείλει να ενισχύει την αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να απλοποιεί διαδικασίες και να παρέχει σαφείς αρμοδιότητες και επαρκείς πόρους, ώστε οι Δήμοι να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών. Η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ ανέδειξε τη σημασία του θεσμικού διαλόγου και της συλλογικής προσπάθειας, ώστε ο νέος Κώδικας της Αυτοδιοίκησης να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.»