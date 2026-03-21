Στη Χρυσομηλιά Kαλαμπάκας για την 25η Μαρτίου ο Δημήτρης Κουρέτας

Σ΄ ένα ορεινό αλλά ζωντανό και δυναμικό χωριό της Θεσσαλίας, στη Χρυσομηλιά Καλαμπάκας θα παραστεί για να τιμήσει την επέτειο της 25ης Μαρτίου, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Σε μία συμβολική κίνηση, που στοχεύει στη στήριξη απομακρυσμένων περιοχών που ενστερνίζονται τη φιλοσοφία της Περιφερειακής Αρχής για την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα σε περιόδους κρίσεων, ο Δημήτρης Κουρέτας θα παρακολουθήσει τη μαθητική παρέλαση και θα χειροκροτήσει τα 40 περίπου παιδιά του χωριού.

Υπενθυμίζετε ότι την 28η Οκτωβρίου του 2025 ο κ. Κουρέτας είχε μεταβεί στο Ανθηρό του Δήμου Αργιθέας Καρδίτσας, παρακολουθώντας τη μαθητική παρέλαση του χωριού.