Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Αγίου Γεωργίου σε Πυργετό και Γόννους ο δήμαρχος Τεμπών

Ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης παρευρέθηκε με ιδιαίτερη τιμή και ευλάβεια στις θρησκευτικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Αγίου Γεωργίου, προστάτη της Ορθοδοξίας και σύμβολο πίστης και δύναμης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον Δήμο Τεμπών η εορτή του Αγίου Γεωργίου τιμάται με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε ενορίες κοινοτήτων αλλά και σε εξωκλήσια, αποτελώντας μια από τις σημαντικότερες θρησκευτικές και παραδοσιακές στιγμές για τον τόπο.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της παραμονής της εορτής, ο Δήμαρχος παρακολούθησε τον πανηγυρικό Εσπερινό που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Πυργετό, παρουσία πλήθους πιστών και τοπικών αρχών.

Ανήμερα της εορτής, ο κ. Μανώλης παρευρέθηκε στη Θεία Λειτουργία που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στους Γόννους, συμμετέχοντας μαζί με τους κατοίκους της περιοχής στον εορτασμό και τιμώντας τη μνήμη του Αγίου. Στους Γόννους τηρήθηκε και το παραδοσιακό έθιμο της περιφοράς της εικόνας με άλογα, το οποίο προσδίδει ιδιαίτερο χρώμα και ζωντάνια στην εορτή, αναδεικνύοντας την τοπική παράδοση.

Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γ. Ντόντος, Ν. Μητσογιάννης, Π. Γκατζόγιας, Αθ. Καραναστάσης, Αθ. Βλάχος και Γ. Νικολάου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα Ζωή Σαραντοπούλου και Βασ. Σίμος, ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Τεμπών κ. Κ. Ζαρδούκας, οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Πυργετού και Γόννων κ.κ. Αθ. Λαΐνας και Θωμάς Παπαδόντας, καθώς και ο Διοικητής του Α.Τ. Τεμπών κ. Πρόδρομος Χαρισμανίδης και ο Υποπυραγός της 8ης ΕΜΑΚ κ. Σωκράτης Κατσιούλας.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος, ο οποίος εόρταζε και την ονομαστική του εορτή, ανέφερε:

«Η σημερινή ημέρα έχει για εμένα διπλή σημασία. Ως άνθρωπος και ως Δήμαρχος, νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση που συμμετέχω μαζί με τους συνδημότες μου στον εορτασμό του Αγίου Γεωργίου. Ευχαριστώ θερμά όλους για τις ευχές και την αγάπη τους.

Παράλληλα, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες σε όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχία των εκδηλώσεων, καθώς και στον Σύλλογο Αραβανίτικων Αλόγων «Ο Άγιος Γεώργιος» Γόννων για τη σημαντική συμβολή και τη συμμετοχή του. Ο Άγιος Γεώργιος να δίνει δύναμη, υγεία και ελπίδα σε όλους μας και να μας καθοδηγεί σε μια πορεία ενότητας και προόδου για τον τόπο μας».

Ο Δήμος Τεμπών εύχεται σε όλους τους δημότες χρόνια πολλά, υγεία και ευημερία.