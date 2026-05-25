Στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στη Λάρισα, η ΔΕΕΠ ΝΔ

Η Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας έδωσε το «παρών» στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 24 Μαΐου στην πόλη της Λάρισας.

Στην επιμνημόσυνη δέηση για τα 353.000 θύματα του Ποντιακού Ελληνισμού, η οποία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος, καθώς και στην κατάθεση στεφάνων που ακολούθησε στο Μνημείο του Ποντιακού Ελληνισμού, στην πλατεία Αλησμόνητων Πατρίδων, στεφάνι εκ μέρους της Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας κατέθεσε η Αντιπρόεδρος Άντα Καζαντζή.

Παράλληλα,στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Τιμής, στον Λόφο του Φρουρίου, το οποίο είναι αφιερωμένο στους 800 ηρωικούς άνδρες της 5ης Μεραρχίας Κρητών, οι οποίοι άφησαν την τελευταία τους πνοή στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Λάρισας το 1942, κατάθεση στεφάνου εκ μέρους της Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας πραγματοποίησε ο Πρόεδρος Ηλίας Σουφλιάς.

Η Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Λάρισας παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στην απόδοση τιμής στους αγώνες και τις θυσίες του Ελληνισμού.