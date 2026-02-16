Στις εκδηλώσεις στο Καυκάκι ο δήμαρχος Τυρνάβου

Στο μαρτυρικό τόπο στη θέση «Καυκάκι» βρέθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής, ο οποίος και παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε στη μνήμη των αμάχων κατοίκων του Δομένικου, της Μυλόγουστας και του Δαμασίου, που εκτελέστηκαν από τα ιταλικά φασιστικά στρατεύματα κατοχής στις 16 Φεβρουαρίου 1943.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των εκδηλώσεων μνήμης «Καυκάκεια 2026», στα 83 χρόνια από το Ολοκαύτωμα του Δομενίκου. Ο Δήμαρχος κατέθεσε στεφάνι για λογαριασμό του Δήμου Τυρνάβου, ενώ στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων, συλλόγων απογόνων θυμάτων, πολιτιστικών συλλόγων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τιμώντας τη μνήμη των αμάχων και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Με την ευκαιρία της παρουσίας του στο Καυκάκι, ο Δήμαρχος Τυρνάβου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη των αθώων θυμάτων του Δομενίκου, της Μυλόγουστας και του Δαμασίου, που πριν από 83 χρόνια πλήρωσαν με τη ζωή τους το τίμημα της φασιστικής κατοχής. Η ιστορική μνήμη είναι καθήκον απέναντι στις νέες γενιές, και δέσμευση ώστε η θυσία των θυμάτων να μην πάει χαμένη.

Η σημερινή ημέρα συμπίπτει με το απρόσμενο γεγονός της δημοσιοποίησης των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την πρωτομαγιά του ‘44, μεταξύ των οποίων υπήρχε και ένας πατριώτης μας. Ο Τυρναβίτης κομμουνιστής Σωτήρης Ντάσιος, Πρόεδρος του Συνδικάτου Εργατών Γης προπολεμικά στον Τύρναβο, που είχε φυλακιστεί ήδη από το καθεστώς της τεταρτοαυγουστιανής δικτατορίας.

Είμαστε συγκλονισμένοι και θεωρούμε ότι τέτοια ντοκουμέντα δεν πρέπει να μείνουν σε ιδιωτικές συλλογές ούτε να μετατραπούν σε εμπόρευμα. Ανήκουν στο λαό και στην ιστορική μνήμη όλων μας.

Στεκόμαστε στο πλευρό του αιτήματος να διεκδικηθούν από το κράτος, να αποδοθούν στα δημόσια αρχεία, στα μουσεία και στα ιστορικά αρχεία του ΚΚΕ, ώστε να μελετηθούν, να διδάσκουν και να εμπνέουν τις νεότερες γενιές».