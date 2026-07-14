Στις επηρεαζόμενες περιοχές από τον ιό του Δυτικού Νείλου ενέταξε τον Δήμο Λαρισαίων το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Στις επηρεαζόμενες από τον ιό του Δυτικού Νείλου περιοχές ενέταξε το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας τον Δήμο Λαρισαίων από την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, και τον Δήμο Παλαμά από την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, σε ότι αφορά στην Θεσσαλία.

Παράλληλα σε περιοχές επηρεαζόμενες ή υψηλού κινδύνου εντάχθηκαν πέντε Δήμοι της Αττικής και συγκεκριμένα οι Δήμοι Σπάτων, Παλλήνης, Φυλής, Αγ. Παρασκευής και Χαλανδρίου μετά το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα που είχαμε στο Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Όπως διευκρινίζεται στην σχετική απόφαση «επηρεαζόμενες» είναι οι περιοχές με καταγραφή τουλάχιστον ενός κρούσματος λοίμωξης από ιό ΔΝ σε άνθρωπο κατά την τρέχουσα περίοδο 2026 και «Υψηλού κινδύνου» οι περιοχές χωρίς πρόσφατη καταγραφή περιστατικού σε άνθρωπο κατά τη δεδομένη στιγμή για την περίοδο 2026, οι οποίοι ωστόσο συνδυάζουν παράγοντες κινδύνου για επερχόμενη καταγραφή κρουσμάτων όπως π.χ εγγύτητα με επηρεαζόμενους Δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή, διαθέσιμα εντομολογικά δεδομένα και δεδομένα επιτήρησης σε ζώα.

Σε ότι αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται πλέον για τους Δήμους Παλαμά και Λαρισαίων και γενικότερα για περιοχές εκτός Αττικής αναφέρεται:

α) Οι μονάδες αίματος που συλλέγονται από αιμοδότες που διαμένουν ή εργάζονται στους επηρεαζόμενους καθώς και στους υψηλού κινδύνου δήμους, θα πρέπει να ελέγχονται με τις μοριακές τεχνικές (ΝΑΤ) για τον ιό του Δυτικού Νείλου

β)Τα υπάρχοντα αποθέματα μονάδων αίματος/πλάσματος/αιμοπεταλίων που έχουν συλλεχθεί από την 27η Ιουνίου 2026 από αιμοδότες προερχόμενους από το Δήμο Λαρισαίων και Δήμο Παλαμά-Καρδίτσας θα δεσμευτούν.

Επαγρύπνηση για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του αιμοδότη

-Αποκλεισμός από την αιμοδοσία για διάρκεια 28 ημερών υποψήφιων αιμοδοτών μετά από την αποχώρηση τους από περιοχές, που σημειώθηκαν κρούσματα λοίμωξης Δ.Ν.

-Κριτήριο αποκλεισμού από την αιμοδοσία επισκέπτη σε περιοχή επηρεαζόμενη από ιό Δ.Ν είναι τουλάχιστον μία (1) διανυκτέρευση, η οποία περιλαμβάνει την παραμονή τυπικά από τις πρώτες βραδινές έως τις πρώτες πρωινές ώρες (ώρες δραστηριότητας κουνουπιών)

-Άτομα που έχουν ιστορικό μόλυνσης από την ιό Δ.Ν, μπορούν να γίνουν δεκτά 120 ημέρες μετά τη διάγνωση.

-Κατά τη λήψη του ιστορικού έμφαση σε ερωτήσεις σχετικές με την εμφάνιση συμπτωμάτων που σχετίζονται με αυτά της λοίμωξης ήπιας μορφής από Δ.Ν κατά τις προηγούμενες ημέρες.

-Παροχή οδηγιών στους αιμοδότες, εάν εμφανίσουν πυρετό ή κάποιο άλλο από τα κλινικά συμπτώματα, εντός διαστήματος 15 ημερών από την αιμοδοσία, να ενημερώσουν την Υπηρεσία στην οποία αιμοδότησαν ανεξαρτήτως περιοχής.

-Σε περίπτωση ενημέρωσης από αιμοδότη για εμφάνιση συμπτωμάτων μετά την αιμοδοσία, η αιμοδοσία προβαίνει στη δέσμευση της μονάδας και των παραγώγων της.

Τέλος επισημαίνεται στις υπηρεσίες αιμοδοσίας που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες κατά το παρελθόν δεν είχαν καταγραφεί κρούσματα ΔΝ :

-Να εντείνουν την ενημέρωση των τοπικών συλλόγων/ομάδων εθελοντών αιμοδοτών με έμφαση στις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες λόγω των μέτρων αποκλεισμού και να ενεργοποιήσουν τους τοπικούς φορείς για τη διοργάνωση εκτάκτων αιμοληψιών.

-Να διατηρήσουν επαρκή αποθέματα ώστε σε συνεννόηση με το Ε.ΚΕ.Α να καλυφθούν ενδεχόμενες έκτακτες ανάγκες άλλων γεωγραφικών περιοχών.

Π.Κ. karditsalive.net