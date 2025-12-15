Στις Παιδιατρικές Κλινικές σε ΓΝΛ και ΠΓΝΛ ο Θανάσης Μαμάκος

Ευχές για γρήγορη ανάρρωση και δώρα σε γονείς και μικρούς ασθενείς μοίρασε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, ο οποίος νωρίς το πρωί επισκέφθηκε διαδοχικά τις Παιδιατρικές Κλινικές στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

«Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, τούτες τις γιορτινές ημέρες, για τους μικρούς “μαχητές”, να λάμψει το χαμόγελο στα πρόσωπά τους, έστω και για λίγες στιγμές. Αυτό το χαμόγελο είναι το πιο πολύτιμο δώρο για όλους μας», ανέφερε ο κ. Μαμάκος.

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει ευχές και με τη διοίκηση και το προσωπικό των κλινικών στα δύο νοσοκομεία, υπογραμμίζοντας το έργο και την προσφορά τους στην τοπική κοινωνία.