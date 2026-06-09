Στις 13 Ιουνίου η 2η χορωδιακή συνάντηση στη Ραψάνη

Η Ραψάνη τραγουδάει το Σάββατο 13 Ιουνίου. Η 2η χορωδιακή συνάντηση στους πρόποδες του Ολύμπου είναι γεγονός, μια εκδήλωση που διοργανώνει και επιμελείται ο Σύλλογος Γυναικών Ραψάνης, στα πλαίσια των Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων του, σε συνεργασία με τον Δήμο Τεμπών, και την Μαέστρο κ. Αικατερίνη Ρουκά.

Η εκδήλωση θα γίνει στη θέση « ΑΛΩΝΙ » της Αγίας Τριάδας (στην είσοδο του χωριού ) στην Ραψάνη Λάρισας, στις 8 μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.

Παράλληλα την Παρασκευή 12 Ιουνίου το απόγευμα στις 8 μ.μ. στα σοκάκια της Ραψάνης θα πραγματοποιηθεί μουσικό σεριάνι με καντάδες και μαντολινάτα από την ζακυνθινή χορωδία “Φανερωμένη” και την μικτή χορωδία του συλλόγου γυναικών Ραψάνης.

Οι χορωδίες που συμμετέχουν στην 2η Χορωδιακή Συνάντηση είναι οι εξής κατά σειρά εμφανίσεως.

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΠΗ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ

ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ

ΣΥΛ.ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ

ΧΟΡΩΔΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ

ΧΟΡΩΔΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΡΑΨΑΝΗΣ