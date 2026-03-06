Στις 26 Απριλίου ο 4ος αγώνας δρόμου Run for Autism Larissa

Το πρωί της Κυριακής 26 Απριλίου, η Κεντρική Πλατεία Λάρισας γίνεται το επίκεντρο μιας μεγάλης γιορτής ζωής, συμμετοχής και προσφοράς.

Ο 4ος Αγώνας Δρόμου Run For Autism Larissa 2026 έρχεται να ενώσει ανθρώπους κάθε ηλικίας σε έναν αγώνα με βαθύ κοινωνικό μήνυμα, αφιερωμένο στην ευαισθητοποίηση, τη συμπερίληψη και την αποδοχή των ατόμων με αυτισμό.

Η καρδιά της πόλης χτυπά δυνατά μέσα από τον αθλητισμό και την αλληλεγγύη, καλώντας μας να τρέξουμε, να περπατήσουμε και να σταθούμε δίπλα σε έναν σκοπό που αφορά όλους μας. Κάθε βήμα είναι μια δήλωση στήριξης, κάθε συμμετοχή μια πράξη ουσιαστικής αποδοχής.

Ο αγώνας πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων, του ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας – “Μαζί μια αγκαλιά”, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα συνεργασίας και κοινωνικής ευθύνης.

Διαδρομές και συμμετοχές

Αγώνας 1 χλμ → 5€

Αγώνας 5 χλμ → 10€

Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) → Δωρεάν συμμετοχή

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μέσω συμπλήρωσης ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα www.autismthessaly.gr έως τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026.

Οι συμμετέχοντες παραλαμβάνουν τον αριθμό συμμετοχής τους και το απαραίτητο υλικό για τον αγώνα από τα γραφεία του Συλλόγου Αυτισμού Λάρισα, Πατρόκλου 8, την Πέμπτη 23 και την Παρασκευή 24 Απριλίου ώρες 9 π.μ. – 9 μ.μ., με επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου (διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κλπ).

– Η συμμετοχή στον αγώνα των 5χλμ είναι 10 ευρώ.

– Η συμμετοχή στον αγώνα του 1 χλμ είναι 5 ευρώ.

– Η συμμετοχή για τα ΑμεΑ είναι δωρεάν.

Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για την ενίσχυση των δράσεων του Συλλόγου Αυτισμού Λάρισα.

Γίνε κι εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας! Έλα να τρέξουμε μαζί για μια πόλη φιλική στον αυτισμό.