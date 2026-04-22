Στις 26 Μαΐου ο 8ος Μαραθώνιος Κισσάβου “Ευάγγελος Κουμπάρος”

Με τέσσερις διαδρομές και πλήθος συμμετοχών διοργανώνεται την Κυριακή 26 Μαΐου ο 8ος Μαραθώνιος Κισσάβου “Ευάγγελος Κουμπάρος” στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αγιάς.
Ο Μαραθώνιος διοργανώνεται από το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Αγιάς σε συνεργασία με το Δήμο Αγιάς και την Περιφέρεια Θεσσαλίας και περιλαμβάνει τις διαδρομές ως εξής:
- Διαδρομή 40 χλμ: Με εκκίνηση και τερματισμό την κεντρική πλατεία Αγιάς και ώρα εκκίνησης 07:30 (Αγιά- δασικό μονοπάτι- Μεγαλόβρυσο- δασικό μονοπάτι- Κορυφή Κισσάβου- μονοπάτι Ο2- Ανατολή- μονοπάτι Ο2- Μεταξοχώρι- Αγιά)
- Διαδρομή 20 χλμ: Με εκκίνηση και τερματισμό την κεντρική πλατεία Αγιάς και ώρα εκκίνησης 09:00 (Αγιά- δασικό μονοπάτι- Μεγαλόβρυσο- δασικό μονοπάτι- Θέση Αηλιάς- Μεταξοχώρι- Αγιά)
- Διαδρομή 12 χλμ: Με εκκίνηση και τερματισμό την κεντρική πλατεία Αγιάς και ώρα εκκίνησης 10:00 (Αγιά- δασικό μονοπάτι- Μεγαλόβρυσο- δασικό μονοπάτι-Μεταξοχώρι- Αγιά)
- Παιδικός αγώνας 1.500μ.: Με εκκίνηση το Μεταξοχώρι και τερματισμό την κεντρική πλατεία Αγιάς και ώρα εκκίνησης 10:15 (Μεταξοχώρι – Αγιά).
- Απονομές: Ώρα 14:00 στην Κεντρική Πλατεία Αγιάς.