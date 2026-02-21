Στις 28 Φεβρουαρίου στη Λάρισα η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα “Ο Αρχιμήδης”

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία – Παράρτημα Λάρισας ανακοινώνει τη διεξαγωγή της 43ης Εθνικής Μαθηματικής Ολυμπιάδας «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», η οποία αποτελεί την τρίτη φάση των Πανελλήνιων Μαθηματικών Διαγωνισμών της ΕΜΕ.

Η Ολυμπιάδα θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 σε 25 εξεταστικά κέντρα σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα από αυτά είναι στη Λάρισα, στο σχολικό συγκρότημα του 15ου Γυμνασίου Λάρισας – 14ου Λυκείου Λάρισας, στη διεύθυνση Χατζηκυριάκου Γκίκα & Χασιώτη, Νέα Πολιτεία, από τις 10:00 π.μ. έως τη 1:00 μ.μ.

Στη Λάρισα θα διαγωνισθούν οι διακριθέντες μαθητές του Διαγωνισμού «Ευκλείδης» από τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Μαγνησίας. Οι επιτυχόντες μαθητές παρακαλούνται να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο στις 9:30 π.μ. και να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Η Διοίκηση του Παραρτήματος Λάρισας της ΕΜΕ ευχαριστεί θερμά το προσωπικό της Δ.Δ.Ε. Λάρισας, τους οικοδεσπότες Διευθυντές των σχολείων του σχολικού συγκροτήματος που θα αποτελέσει εξεταστικό κέντρο για τη 43η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα, κ.κ. Θ. Παππά και Μ. Ζάχο, καθώς και όλους τους μαθηματικούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που συνεργάζονται για την προετοιμασία και την άρτια υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασία