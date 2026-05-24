Στις 29 Ιουνίου ξεκινά το 3ο Καλοκαιρινό Σχολείο Μαθηματικών στη Λάρισα

Το Παράρτημα Λάρισας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ανακοινώνει το 3ο Καλοκαιρινό Σχολείο Μαθηματικών (3rd Summer Math Camp), ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συνεχίζει να εμπνέει και να ενθουσιάζει τους νέους μαθητές. Το πρόγραμμα, το οποίο ακολουθεί τα πρότυπα παρόμοιων επιτυχημένων δράσεων τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, αποσκοπεί να αναδείξει το ενδιαφέρον και την αγάπη για τα μαθηματικά μέσα σε ένα δημιουργικό και ευχάριστο περιβάλλον.

Το 3ο Καλοκαιρινό Σχολείο Μαθηματικών θα λειτουργήσει από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου στο 4ο Γυμνάσιο Λάρισας, με ώρες λειτουργίας από τις 9:00 π.μ. έως τη 1:00 μ.μ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές που ολοκλήρωσαν κατά το σχολικό έτος 2025-2026 τη ΣΤ’ Δημοτικού ή την Α’ Γυμνασίου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει διδασκαλία σε θεμελιώδη και προχωρημένα μαθηματικά θέματα, όπως η Άλγεβρα, η Γεωμετρία, η Συνδυαστική, οι Πιθανότητες, η Θεωρία Αριθμών, η επίλυση σύνθετων προβλημάτων και η προετοιμασία για μαθηματικούς διαγωνισμούς. Παράλληλα, οι μαθητές θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες που συνδέουν τα μαθηματικά με άλλες επιστήμες και μορφές δημιουργικής έκφρασης.

Κάθε μαθητής θα παραλάβει μια τσάντα με υλικό, η οποία περιλαμβάνει ένα βιβλίο μαθηματικών, σημειώσεις μαθηματικών, περιοδικά της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και τα απαραίτητα αναλώσιμα. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος θα παρέχεται σνακ, ενώ οι μαθητές θα φορούν αναγνωριστικό καρτελάκι για λόγους ταυτοποίησης, το οποίο θα τους δοθεί την πρώτη ημέρα του προγράμματος. Για την ασφάλεια και υγειονομική κάλυψη των παιδιών, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα παρίσταται σχολικός νοσηλευτής.

Την τελευταία ημέρα, μετά το πέρας των μαθημάτων, θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης του προγράμματος και η απονομή των βεβαιώσεων συμμετοχής σε όλους τους μαθητές.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα εφαρμοστούν κριτήρια επιλογής. Η επιλογή των μαθητών θα βασιστεί στον βαθμό τους στο μάθημα των Μαθηματικών καθώς και στη συμμετοχή και ενδεχόμενη διάκριση σε διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Επιπλέον, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο πρόγραμμα πρέπει να αποστείλουν email στη διεύθυνση emelarissas@gmail.com και θα λάβουν απάντηση με τις αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής, η οποία περιλαμβάνει τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και την καταβολή ενός συμβολικού αντιτίμου.

Επισημαίνεται ότι την ευθύνη της μεταφοράς των μαθητών προς και από το σχολείο φέρουν αποκλειστικά οι γονείς ή κηδεμόνες καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.