Στις 29 Μαρτίου ο “5ος Μυρμιδόνων Άθλος” και ο “2ος Μυρμιδόνων mini Trail” στα Φάρσαλα

Ο Δήμος Φαρσάλων, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού – Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ), τον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Νομού Λάρισας και την Running Team Farsala, διοργανώνουν την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 δύο αγώνες ορεινού τρεξίματος: Τον «5ο Μυρμιδόνων Άθλο» απόστασης 21 χιλιομέτρων με +1.000 μ. θετικής και αρνητικής υψομετρικής διαφοράς και τον «2ο Μυρμιδόνων mini Trail» απόστασης 10 χιλιομέτρων με +450 μ. θετικής και αρνητικής υψομετρικής διαφοράς.

Η εκκίνηση και ο τερματισμός και των δύο αγώνων θα πραγματοποιηθούν στην κεντρική πλατεία Φαρσάλων, στο Άγαλμα του Αχιλλέα. Ο αγώνας των 21 χιλιομέτρων θα ξεκινήσει στις 9:00 π.μ., ενώ ο αγώνας των 10 χιλιομέτρων στις 9:15 π.μ. Οι διαδρομές κινούνται στην πόλη των Φαρσάλων και στο αλσύλλιο της περιοχής, ακολουθώντας σηματοδοτημένα μονοπάτια, με τους δρομείς να διασχίζουν φυσικά τοπία, δασικούς δρόμους και σημεία ιδιαίτερου φυσικού και ιστορικού ενδιαφέροντος.

Ο «Μυρμιδόνων Άθλος» αποτελεί μια καθιερωμένη πλέον αθλητική διοργάνωση για την περιοχή, προσελκύοντας δρομείς από όλη την Ελλάδα, ενώ ο αγώνας των 10 χιλιομέτρων δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής και σε αθλητές που επιθυμούν να γνωρίσουν την εμπειρία του ορεινού τρεξίματος χωρίς να αγωνιστούν στην μεγαλύτερη απόσταση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών (πατήστε εδώ για εγγραφή), ενώ το όριο συμμετοχών έχει οριστεί στους 300 αθλητές. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας.

Στους συμμετέχοντες θα προσφερθούν αριθμός συμμετοχής, chip ηλεκτρονικής χρονομέτρησης, αναμνηστικό τεχνικό t-shirt, αναμνηστικό μετάλλιο και βεβαίωση συμμετοχής, καθώς και υποστήριξη με εμφιαλωμένο νερό, ηλεκτρολύτες και μικρογεύματα στους σταθμούς τροφοδοσίας και στον τερματισμό. Μετά τον τελευταίο δρομέα θα ακολουθεί έμπειρος συνοδός για την ασφάλεια της διαδρομής.

Η παραλαβή των αριθμών συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, από τις 17:00 έως τις 19:00, στην είσοδο των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαρσάλων, στην πλατεία Δημαρχείου, καθώς και την ημέρα του αγώνα από τη γραμματεία εκκίνησης, από τις 7:30 έως τις 8:30 το πρωί.

Η διοργάνωση θα διαθέτει πλήρη ιατρική κάλυψη και εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ θα λειτουργούν σταθμοί υποστήριξης κατά μήκος της διαδρομής. Παράλληλα, θα υπάρξει αστυνομική υποστήριξη για την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Δήμο Φαρσάλων στα τηλέφωνα 24913 50120, 24913 50116 και 24913 50115, καθώς και με τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του αγώνα, αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Βασιλείου, στο τηλέφωνο 6937479640, ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δήμου Φαρσάλων www.farsala.gr