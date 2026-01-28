Στις 5 Φεβρουαρίου τα εγκαίνια της έκθεσης TLOUPAS PATH

Λόγω του τριήμερου πένθους που κήρυξε η Περιφέρεια Θεσσαλίας με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα», όπου έχασαν τη ζωή τους 5 εργάτριες, το άνοιγμα της έκθεσης φωτογραφίας Tloupas PATH – Photography Award of Thessaly’s Heritage που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου αναβάλλεται.

Στις 5 Φεβρουαρίου στις 19:00 ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας θα κηρύξει την έναρξη του φωτογραφικού διαγωνισμού Tloupas Path 2026 και παράλληλα θα γίνει το άνοιγμα της έκθεσης των βραβείων.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Θεσσαλία 2021- 2027 (ΕΣΠΑ), στο πλαίσιο της πράξης «φωτογραφικός διαγωνισμος Τάκης Τλούπας».

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στον Μύλο του Παππά (Γεωργιάδου 53, Λάρισα 41447) έως τις 10 Φεβρουαρίου 2026.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό καθημερινές και Σαββατοκύριακα, κατά τις ώρες 10:00–21:00, προσκαλώντας το κοινό σε έναν στοχασμό πάνω στη μνήμη, την ευθύνη και το μέλλον του τόπου.