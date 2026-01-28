Στις 8 Φεβρουαρίου κόβουν πίτα οι πολύτεκνοι της Λάρισας

Μία όμορφη εκδήλωση προγραμματίζει ο Σύλλογος Πολυτέκνων Λάρισας και Περιχώρων.

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, στις 11:30 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων Palladium, οι πολύτεκνοι θα κόψουν την πίτα τους και είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία, όλα τα μέλη να περάσουν ευχάριστες στιγμές με τις οικογένειές τους.

Στην εκδήλωση αυτή, θα βραβευτούν οι νέοι φοιτητές που συμμετείχαν για πρώτη φορά στις πανελλήνιες εξετάσεις το 2025 (γεννηθέντες το 2007), καθώς και οι αριστούχοι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Απαραίτητη προϋπόθεση, να είναι τα μέλη οικονομικά τακτοποιημένα.

Πλούσια λαχειοφόρος, πολλές εκπλήξεις και μουσική από τον γνωστό dj Ανδρεα Τσινούλη που θα φροντίσει για τη διασκέδαση όλων των συμμετεχόντων.

Η είσοδος κατά άτομο είναι 7 ευρώ με φαγητό.