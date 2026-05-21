Στις 9 Ιουνίου η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων έτους 2025

Την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον απολογισμό πεπραγμένων του έτους 2025 της Δημοτικής Αρχής.

Η ειδική αυτή συνεδρίαση αφορά στη διοίκηση του Δήμου, την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης και την εν γένει οικονομική κατάσταση του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του άρθρου 15 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 248/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τουλάχιστον πέντε μέρες πριν από τη συνεδρίαση, θα βρίσκονται στη διάθεση των δημοτικών παρατάξεων αλλά και κάθε ενδιαφερομένου, τα κείμενα του απολογισμού πεπραγμένων με όλα τα στοιχεία που τα συνοδεύουν, σε συγκεκριμένο link (που θα ενεργοποιηθεί) στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Στην ως άνω ειδική δημόσια συνεδρίαση καλούνται να παραστούν οι δημότες, οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης.