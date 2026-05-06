Στις 9 Μαΐου η 1η Χορωδιακή Συνάντηση “musicArte” Ελασσόνας

Ο Μουσικός Σύλλογος “musicArte” Ελασσόνας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Ιερά Μητρόπολη Ελασσόνας και την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Ελασσόνας, διοργανώνουν την 1η Χορωδιακή Συνάντηση “musicArte” Ελασσόνας το ερχόμενο Σάββατο 9 Μαΐου 2026 και ώρα 8:30 το απόγευμα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνας και τελεί υπό την αιγίδα του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ελασσόνας κ.κ. Χαρίτωνα.

Στην πρώτη ξεχωριστή αυτή συνάντηση – γιορτή του πολιτισμού και της πολυφωνικής χορωδιακής μουσικής, που αποσκοπεί να καταστεί θεσμός για τα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης και της επαρχίας, θα λάβουν μέρος τέσσερα αξιόλογα φωνητικά σύνολα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Κάθε χορωδία θα παρουσιάσει, με το ρεπερτόριο της, ένα σύντομο και ευχάριστο πρόγραμμα με γνωστές συνθέσεις Ελλήνων και ξένων δημιουργών σε τετράφωνη πολυφωνική επεξεργασία.

Θα συμμετάσχουν τα φωνητικά σύνολα: Μικτή Χορωδία Συλλόγου Κρανιωτών Λάρισας «Η Ξηροκρανιά», Βολιώτικη Χορωδία, Χορωδία Δήμου Αλμυρού Μαγνησίας και η Μικτή Χορωδία “musicArte” Μουσικού Συλλόγου Ελασσόνας.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση της χορωδιακής συνάντησης έχει ο μαέστρος Κωνσταντίνος Μάτης.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.