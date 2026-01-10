Στον Αμπελώνα ο δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής

Συνεχίζοντας τις επαφές του με τους δημότες ο δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής βρέθηκε χθες στον Αμπελώνα και επισκέφθηκε διαδοχικά τη λαϊκή αγορά, το ΚΑΠΗ ενώ αμέσως μετά είχε συναντήσεις με δημότες που τον επισκέφθηκαν στο γραφείο του, στο πέτρινο δημαρχείο.

Σε όλες τις επαφές πέραν των ευχών για τη νέα χρονιά που αντάλλαξε με τους δημότες ο Στέλιος Τσικριτσής, είχε ουσιαστικούς διαλόγους στους οποίους αναδείχθηκαν σημαντικά θέματα που απασχολούν τους κατοίκους του Αμπελώνα, ενώ είχε και την ευκαιρία να αναφερθεί στο έργο που υλοποιείται στην περιοχή, αλλά και τον σχεδιασμό και τα χρονοδιαγράμματα για τα έργα που έχουν δρομολογηθεί ή δρομολογούνται.