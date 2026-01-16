Στον Βόλο για την κοπή πίτας του ΣΒΘΣΕ ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Ένα ηχηρό όνομα της πολιτικής και ακαδημαϊκής ζωής της χώρας θα δώσει το παρόν στην πρώτη μεγάλη εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ) για το 2026.

Ο Σύνδεσμος φιλοξενεί ως Κεντρικό Ομιλητή τον τ. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, στο πλαίσιο θεματικής εκδήλωσης με τίτλο: «Θεσμική Σταθερότητα, Γεωπολιτικές Ανακατατάξεις και Οικονομική Ανάπτυξη».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, στις 19:00, στο Domotel Xenia Βόλου και θα ολοκληρωθεί με την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας του Συνδέσμου.

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών μεταβολών, η τοποθέτηση του κ. Βενιζέλου αναμένεται, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, να φωτίσει κρίσιμες πτυχές της θεσμικής ανθεκτικότητας, της ποιότητας της διακυβέρνησης και της σημασίας ενός σταθερού και αξιόπιστου πλαισίου για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης και η ομιλία του Κεντρικού Ομιλητή αναμένεται να παρουσιάσει ιδιαίτερο θεσμικό και επιστημονικό ενδιαφέρον.