Στον Δήμαρχο Αγιάς αντιπροσωπεία του Συλλόγου Τριτέκνων νομού Λάρισας

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα είχε αντιπροσωπεία του Συλλόγου Τριτέκνων νομού Λάρισας με επικεφαλής τον πρόεδρο Δημήτρη Μπουλούμπαση.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα και στη διάρκεια της ζητήθηκαν θέματα που αφορούν τους τριτέκνους του Δήμου Αγιάς. Στον δήμαρχο κατατέθηκε μάλιστα σχετικό υπόμνημα.

Οι Τρίτεκνοι της Αγιάς ζητούν μεταξύ άλλων τη μείωση ή απαλλαγή για τη συμμετοχή στα αθλητικά, πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα του Δήμου, και παραχώρηση χώρου για τη στέγαση των γραφείων του συλλόγου, ενώ ζήτησαν από το Δήμαρχο να γίνει η χρήση του νόμου για τη μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών, καθώς και τη χρήση των δικαιωμάτων των πολυτέκνων στο καθεστώς των βρεφονηπιακών σταθμών και για τους τρίτεκνους.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο Παναγιώτης Πρίντζος, , ο Δημοσθλενης Σχοινάς και η Ευδοξία Τσακνάκη.